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منوعات

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:04 م
سيدة توثق انتقامها
سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة
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هدير علاء
بعد اكتشافها خيانة شريك حياتها، لجأت سيدة إلى حيلة غير متوقعة كي تلقنه درسًا، حيث غيرت الديكور في محل إقامته تمامًا مستعينة في ذلك بـ"الأدلة" التي تؤكد خيانته لها، ليس مع سيدة واحدة فحسب بلا ثلاث سيدات، ووثقت حيلتها الانتقامية في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".

وقالت هذه السيدة، التي أشير فقط إلى اسمها الأول "إميلي" ويُعتقد أنها أمريكية الجنسية، خلال الفيديو إن حبيبها سبق أن وصفها بكونها "مجنونة ومتشككة" بسبب شكها في خيانته لها، لكنها عثرت قبل نحو 4 أيام من تسجيل الفيديو على أدلة تأكدت من خلالها من أنه يخونها بالفعل مع 3 سيدات.


وأضافت أنها جمعت الأدلة التي أمكنها التوصل إليها، والتي كانت عبارة عن رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو، وطبعت رسائل نصية متبادلة بينه وبين سيدات أخريات واستخدمت الصفحات المطبوعة كورق حائط حيث ألصقتها بحيث غطت تمامًا أحد جدران غرفته والمرآة أيضًا، قائلة إنه "على الأرجح لن يتمكن من النظر إلى نفسه في المرآة بعد ذلك".

وفي غضون ساعتين كانت "إميلي" قد انتهت من لصق جميع الرسائل المطبوعة بمحل إقامة حبيبها الخائن.


وحصد الفيديو الذي وثقت فيه "إميلي" طريقتها في الانتقام من حبيبها أكثر من 10 ملايين مشاهدة على تطبيق "تيك توك"، وأوضحت في التعليقات أنها قررت عدم البقاء لحين عودته، وأخبرته فقط بأنها أعدت لها مفاجأة ثم غادرت.

وفي أعقاب ذلك، حظرت رقم هاتفه لمنعه من التواصل معها مجددًا، لكنها أشارت إلى أنه ترك لها رسائل صوتية من رقم آخر أنكر فيها خيانته لها.
سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك
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