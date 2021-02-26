شاهد.. كيف تناول مغامرون وجبة بيتزا على ارتفاع 14 ألف قدم بعد القفز من طائرة

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مغامرة لا تُنسى لـ4 مغامرين في الجو بعد القفز من طائرة على ارتفاع 14 ألف قدم، حيث قرروا تناول وجبة من البيتزا أثناء ممارسة رياضة القفز الحر بالمظلات متحدين هذا الارتفاع الشاهق.





يشار إلى أن هذا الفيديو التُقط أثناء التحليق فوق مدينة "هيوستن" بولاية "تكساس" الأمريكية، وتداولت وسائل إعلام الفيديو الخاص به اليوم، الجمعة، وخلاله شوهدت مغامرة في الـ43 من عمره وتُدعى "لوري باتالوكو" وهي تشكل دائرة برفقة ثلاثة آخرين حول علبة بيتزا، بعد أن استطاعت بمساعدة مغامر آخر القفز من الطائرة متشبثين بالعلبة معًا، في الوقت ذاته تولى ثالث مهمة تصوير هذه المغامرة في الجو، كما شوهد رابع عضو في الفريق على مسافة قريبة جدًا من البقية قبل أن تبدأ محاولة تشكيل الدائرة.









وفي أعقاب ذلك بدأ كل منهم يحاول الحصول على شريحة بيتزا وتناولها في الجو، حتى المسئول عن تصوير هذه المغامرة استطاع بدوره التقاط شريحة بيتزا، لكن في ظل اقترابهم من الأرض شيئًا فشيء أصبح من الصعب البقاء في دائرة واحدة، وابتعد المصور عن بقية أصدقائه قبيل الهبوط بالمظلات، لكنه ظهر حتى نهاية الفيديو وهو مازال متشبثًا بجزء من شريحة البيتزا.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المغامرة الأمريكية "لوري باتالوكو" قولها إن هذه كانت بدون شك أروع مغامرة قامت بها على الإطلاق، موضحة أنها استلهمت الفكرة من صديقة لها تعد من عشاق البيتزا وقد أرادت أن ترى إذا كان من الممكن تناولها أثناء ممارسة رياضة القفز الحر بالمظلات.









وأبدى بقية الفريق إعجابًا بهذه الفكرة، وقرروا المضي قدمًا في تنفيذها، وبالفعل تدربوا على هذه الخطوة على مدى عدة أيام قبل أن ينفذوا مغامرتهم فعليًا، والتي وثقها الفيديو المرفق.



