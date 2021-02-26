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منوعات

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:01 ص
عرض منزل للبيع في
عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر»
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هدير علاء
ذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية أنه من المقرر عرض منزل، وُصف بكونه "الأرخص في المملكة المتحدة" حتى الآن، للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت بسعر مبدئي للمزايدات "صفر جنيه إسترليني"، في صفقة تعد الأفضل بالنسبة إلى مشتري المنازل في كافة أنحاء البلاد.

وأفادت التقارير بأن المنزل المقرر طرحه للبيع قريبًا يوجد بمدينة "أبردير" في منطقة "ساوث ويلز" بالمملكة المتحدة، على بعد مسافة قصيرة من مدينة "كارديف" عاصمة "ويلز" وأكبر مدنها، حيث تباع المنازل ذات الطراز المماثل بأكثر من 400 ألف جنيه إسترليني.


ويتألف المنزل من ثلاث غرف نوم وغرفتي استقبال في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى حديقة ملحقة به، وبذلك فهو يوفر مساحة إقامة فسيحة.

ووفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المزايدة على المنزل من المقرر أن تبدأ في الـ16 من مارس المقبل وتستمر حتى مساء يوم الـ18 من الشهر ذاته، وسوف تتولى شركة للمزادات مقرها بالمملكة المتحدة عملية بيعه، وعلى الرغم من أن العرض يبدو مغريًا للعديد من المشترين المحتملين، لكن يقال إن المنزل يحتاج إلى إصلاحات وتجديدات.


بالإضافة إلى أن العقار قيد عقد للإيجار، ومن المقرر أن ينتهي هذا العقد عام 2054، وهذا هو السبب وراء انخفاض السعر المبدئي للمزايدات حسبما أوضح المسئول عن عملية البيع "ريان سوندرز"، والذي أشار أيضًا إلى أنه يمكن للساكن الجديد التفاوض من أجل تمديد عقد الإيجار أو شراء العقار السكني.

يوصف العقار بكونه منزلًا "للتجديد" أو "الاستثمار العقاري"، وسيباع بدون شك مقابل سعر أكبر بكثير، ويمكن فيما يلي مشاهدة مجموعة من اللقطات المصورة الخاصة بهذا المنزل..
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