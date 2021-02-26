براتب 2000 جنيه شهريا.. شركة بريطانية تعلن عن وظيفة خاصة بـ الكلاب فقط

أعلنت شركة بريطانية متخصصة في مجال إنتاج أغذية الكلاب الأليفة عن وظيفة من نوع خاص لـ"الكلاب فقط" على نحو قد يبدو للوهلة الأولى مثيرًا للسخرية، فالوظيفة يشار إليها باسم "Pet Food Critic" أو "ناقد لأغذية الحيوانات الأليفة"، حيث تبحث الشركة عن ثلاثة كلاب لتجربة مجموعة من منتجاتها الجديدة، على أن تدفع في المقابل راتبًا قدره 100 جنيه إسترليني شهريًا، أي ما يعادل قرابة 2000 جنيه مصري، بالإضافة إلى وجبات مجانية للكلاب.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل هذه القصة، موضحًا أن شركة "ProDog Raw"، ومقرها المملكة المتحدة، تسعى من خلال هذه الخطوة لتجربة مجموعة من الوجبات النيئة الجديدة التي تقدمها ودراسة تأثيرها على الحيوانات الأليفة.





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وستتمثل مهمة الكلاب الأليفة الثلاثة فقط في تناول الطعام النيء أو "الطعام الخام" الذي يُقدم إليهم، على أن يتولى مالكو الكلاب مراقبة سلوك وصحة كل منهم وملاحظة أي تغيرات قد تطرأ عليهم.





والوظيفة مفتوحة لأي سلالة من سلالات الكلاب وأي فئة عمرية، لكن لا يُفضل الكلاب الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة، وبالنسبة إلى الكلاب الذين يعانون مثلًا من انتفاخ البطن المتكرر أو الكسل فإن الشركة تشجع مالكيهم على تسجيلهم لديها، حيث تزعم أن الطعام النيء الذي تقدمه يمكنه المساعدة في تحسين مثل هذه الأعراض.









ومن المقرر أن تقدم الشركة 100 جنيه إسترليني مقابل تسجيل الكلاب في وظيفتها فضلًا عن إرسال وجبات مخصصة للكلاب تكفي لمدة 30 يومًا عبر البريد، وفي الوقت ذاته يتعين على مالكيهم ملء استبيانات حول وجبات الكلاب الجديدة أسبوعيًا، وتوثيق ردود أفعال الحيوانات وما يطرأ عليها من تغيرات حيال تلك الوجبات على صعيد السلوك العام ومستوى الطاقة والحالة الصحية، إلى جانب تصوير مقاطع فيديو لتوثيق أي اختلافات ملحوظة على سلوك الحيوانات.



