مطربة شهيرة تعلن مكافأة 500 ألف دولار لعودة كلابها المسروقة

تعرضت النجمة العالمية ليدي جاجا لحادث غريب، وتم إطلاق النار على الكلاب الخاصة بها أثناء وجودها في الشارع مع المسئول عن تربيتها.
ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تم إطلاق النيران على مُربي الكلاب الخاص بـ ليدي جاجا وأصيب في صدره أربع مرات، من قبل رجلين سرقوا كلب البلدج الفرنسي.
وبحسب مسئولين في الشرطة، كان رايان فيشر يمشي مع كلاب نجمة البوب العالمية، وهما الكلب كوجي والكلبة جوستافو ملكة جمال آسيا، في شرق هوليوود، مساء الأربعاء عندما أطلق عليه الرصاص في شارع سيرا بونيتا.
ووجدت الشرطة فيشر واعيا لكنه كان يكافح من أجل التنفس قبل نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، وفقا للتقارير، وتم التعرف عليه من قبل جيرانه، حيث تقضي ليدي جاجا (34 عامًا) حاليًا عطلة في إيطاليا وكان يعتني فيشر بحيواناتها الأليفة أثناء تواجدها خارج المدينة.
سُرقت كلابها، كوجي وجوستافو، ووصفت الشرطة المشتبه بهم المتورطين في إطلاق النار بأنهم رجلان أسودان يرتديان قبعات بيسبول، وقالت الشرطة إنه قيل إنهم فروا من مكان الحادث متجهين شمالا في سيارة بي إم دبليو بيضاء.
وعادة ما تباع كلاب البلدج الفرنسية ما بين 1500 دولار و 3000 دولار في الولايات المتحدة وقد يصل ثمنها في بعض الأحيان إلى 10000 دولار.
وأعلنت جاجا عن مكافأة 500 ألف دولار مكافأة من أجل عودة الكلاب المسروقة دون أن يصيبها ضرر، ولم تُخفِ غاغا حبها للكلاب ، الذين ظهروا في حملات إعلانية بجانبها وشرفوا على أغلفة المجلات بما في ذلك Harper's Bazaar و V.