مطربة شهيرة تعلن مكافأة 500 ألف دولار لعودة كلابها المسروقة

تعرضت النجمة العالمية ليدي جاجا لحادث غريب، وتم إطلاق النار على الكلاب الخاصة بها أثناء وجودها في الشارع مع المسئول عن تربيتها.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تم إطلاق النيران على مُربي الكلاب الخاص بـ ليدي جاجا وأصيب في صدره أربع مرات، من قبل رجلين سرقوا كلب البلدج الفرنسي.





وبحسب مسئولين في الشرطة، كان رايان فيشر يمشي مع كلاب نجمة البوب العالمية، وهما الكلب كوجي والكلبة جوستافو ملكة جمال آسيا، في شرق هوليوود، مساء الأربعاء عندما أطلق عليه الرصاص في شارع سيرا بونيتا.