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منوعات

امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:27 م
امرأة تنتقم من خطيبها
امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة
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هدير علاء
كشفت سيدة أسكتلندية في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" عن رد فعلها بعد اكتشاف خيانة خطيبها الذي ارتبطت به لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن خطتها للانتقام منه انتهت بزواجها من الحبيب السابق لعشيقته.

وأوضحت هذه السيدة "جايد بورفيس"، وهي من مقاطعة "أيرشاير" الواقعة جنوب غرب أسكتلندا، خلال الفيديو الذي حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، أن خطيبها سابقًا سافر مسافة 300 كيلو متر لخيانتها مع امرأة أخرى تعرف عليها عبر "فيسبوك".


وأشارت صاحبة الفيديو إلى أن هذه السيدة (العشيقة) كانت آنذاك مرتبطة بشخص آخر ودامت علاقتهما لأكثر من 5 سنوات، لكنها خانته مع خطيبها.

وأكدت أنها والطرف الآخر المخدوع صُدما عند اكتشاف الخيانة التي تعرضا لها، وقررا أن يلتقيا معًا، لكنها لم توضح في البداية كيفية معرفة كل منهما بخيانة شريك حياته، واكتفت بالإشارة إلى أنها وحبيب عشيقة خطيبها قررا الانتقام، وقاد الرجل المخدوع المسافة ذاتها لمقابلة "بورفيس".

وأفادت في نهاية الفيديو بأنها والحبيب السابق لعشيقة خطيبها لم ينفصلا منذ ذلك الحين وارتبطا رسميًا وتزوجا، لافتة إلى أن هذه الواقعة حدثت منذ 7 سنوات، وهما الآن متزوجان منذ 4 سنوات بعد أن انفصل كل منهما نهائيًا عن اللذين قاما بخيانتهما.


وحصل الفيديو على أكثر من مليون إعجاب وآلاف التعليقات منذ مشاركته على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وسلطت "جايد بورفيس" في مقطع فيديو آخر شاركته في وقت لاحق الضوء على تفاصيل آخرى متعلقة بقصتها، حيث ذكرت أن عشيقة خطيبها السابق هي من تواصلت معها في الأساس وفضحت خيانته، كما زعمت أنها كانت على علاقة "ودية" بهذه السيدة في البداية، لكنها وقعت لاحقًا في حب حبيبها.
امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة
امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة
امرأة تنتقم من خطيبها الخائن وعشيقته بأغرب طريقة
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