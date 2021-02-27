حافظوا على أجسادكم.. ذا روك يعبر عن معاناته بعد خضوعه لـ 4 عمليات جراحية

نشر النجم العالمي دوين جونسون للشهير ب ذا روك صورًا له اثناء خضوعه لعلاج منزلي عقب عدد من العمليات الجراحية التي خضع اليها منها ٤ عمليات جراحية في الركبة.





وعلق ذا روك على الصور التي نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:" عليكم ان تحافظوا على اجسادكم فهو جسد واحدا وتكونوا ممتنين".



