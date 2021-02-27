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مرأة

بنصف جنيه.. علاج طبيعي لحب الشباب

السبت 27/فبراير/2021 - 08:15 ص
بنصف جنية علاج طبيعي
بنصف جنية علاج طبيعي لحب الشباب
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أسماء عبد الحفيظ

حب الشباب مشكلة تؤرق الكثير من الأشخاص، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عالجى حب الشباب بأقل من جنيه، وبمكونات طبيعية.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن نوع من الخضار حاليا فى الأسواق وبأرخص الأسعار وهو الطماطم ومدى قوة فعيليتها فى القضاء على حب الشباب.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن حمض اللبنيك الموجود في إكسفوليت الزبادي وبالتالي ينظف الجلد ممزوج بخصائص مضادات الأكسدة وتبييض البشرة للطماطم، مما يجعله علاجًا رائعًا لندبات حب الشباب وحب الشباب.

مكونات :

نصف طماطم
2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة الاستعمال :

تخلص من الطماطم (البندورة) ، خذها في وعاء ونخلطها في أناء .
أضف اللبن إلى واخلطه جيدًا.
ضع الخليط على وجهك.
اتركه لمدة ساعة تقريبًا. شطفه جيدا في وقت لاحق.

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