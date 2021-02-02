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فوائد الطماطم للبشرة.. وأهميتها فى التخلص من حب الشباب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:26 م
فوائد الطماطم في
فوائد الطماطم في التخلص من حب الشباب
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آية التيجي
يمكن الإستفادة من الطماطم  فى علاج مشاكل البشرة المختلفة، ومنها حب الشباب، وهي احد المشاكل التي تواجه أصحاب البشرة الدهنية وتزداد حدوثها في فترة المراهقة، ومع التعرض للتوتر، وبفضل العناصر التي تحتويها الطماطم يمكن علاج والتخلص من حب الشباب.

وتكمن فوائد الطماطم للبشرة في أنها تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ج، الأمر الذي يجعلها تساهم في التصدي لمشاكل التقدم في العمر على البشرة، ومحاربة ظهور التجاعيد، والمحافظة على نضارة البشرة، وعلاج تفاوت لون البشرة والتصبغات، والتخلص من حب الشباب. 


ومن أبرز فوائد الطماطم للبشرة أنها متاحة في المنزل مما يتيح استخدامها في روتين العناية بالبشرة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد الطماطم للبشرة وكيفية استخدامها في التخلص من حب الشباب، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد الطبي.

فوائد الطماطم للبشرة في التخلص من حب الشباب

- بفضل العديد من المركبات الموجودة في الطماطم لها تأثير مضاد للالتهابات والتي تساعد على علاج حب الشباب.

- عند وضعها على الجلد، قد تساعد المركبات في الطماطم في تخفيف الألم المصاحب لتهيج الجلد أو حب الشباب.

- تقلل الطماطم من امكانية إصابة البشرة بحب الشباب، وتعالج آثار البثور بعد ذلك.
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