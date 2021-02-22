لكل الأنواع .. طرق بسيطة لعلاج حب الشباب

يدمر حب الشباب جمال البشرة، وتختلف انواع علاجه حسب عوامل عديدة منها طبيعة البشرة والجنس والعمر .





وفي هذا التقرير ، نقدم لكم ابرز طرق علاج حب الشباب لدي النساء والشباب وفقا لما ذكره موقع " مايو كلينك" :





الريتينويد والأدوية الشبيهة :

تكون الأدوية التي تحتوي على أحماض الريتينويك أو التريتينوين مفيدة لحب الشباب المعتدل ، تأتي هذه على شكل كريمات وجل ومستحضرات، تشمل الأمثلة تريتينوين (أفيتا وريتين-أ وغيرهما) وأدابالين "ديفرين" وتازاروتين "تازوراك وأفاج وغيرهما"، و يمكنك استعماله في المساء ابتداءا من ثلاث مرات في الأسبوع ، ثم يوميًا عندما تتعود عليه البشرة، و يمنع انسداد بصيلات الشعر ، ولا تستخدم تريتينوين في نفس الوقت مع البنزويل بيروكسايد.





تزيد الرتينويدات الموضعية من حساسية بشرتك للشمس، ويمكن أن تسبب أيضًا جفاف الجلد والاحمرار ، خاصةً لدى الأشخاص ذوي البشرة الملونة، يمكن تحمل Adapalene بشكل أفضل.





مضادات حيوية: تعمل هذه الأدوية عن طريق قتل بكتيريا الجلد الزائدة وتقليل الاحمرار والالتهابات. في الأشهر القليلة الأولى من العلاج ، يمكنك استخدام كل من الريتينويد والمضاد الحيوي ، مع وضع المضاد الحيوي في الصباح والريتينويد في المساء ، غالبًا ما يتم دمج المضادات الحيوية مع البنزويل بيروكسايد لتقليل احتمالية تطوير مقاومة المضادات الحيوية.





وتشمل الأمثلة الكليندامايسين مع بيروكسيد البنزويل (بنزاكلين ، دواك ، وغيرهما) والإريثروميسين مع البنزويل بيروكسايد (بنزامايسين) لا يُنصح باستخدام المضادات الحيوية الموضعية وحدها، حمض الأزيليك وحمض الساليسيليك هو حمض طبيعي تنتجه الخميرة.





خصائص مضادة للجراثيم: كريم أو جل حمض الأزيليك 20٪ فعال مثل العديد من علاجات حب الشباب التقليدية عند استخدامه مرتين في اليوم، يُعد حمض الأزيليك الذي يُصرف بوصفة طبية (Azelex ، Finacea) خيارًا أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية، يمكن استخدامه للتحكم في تغير اللون الذي يحدث مع بعض أنواع حب الشباب، تشمل الآثار الجانبية احمرار الجلد وتهيج الجلد البسيط.





قد يساعد حمض الساليسيليك في منع انسداد بصيلات الشعر وهو متوفر كمنتجات يمكن غسلها وتركها الدراسات التي تظهر فعاليتها محدودة و تشمل الآثار الجانبية تلون الجلد وتهيج الجلد البسيط.





دابسون. يوصى باستخدام جل دابسون (أكزون) 5٪ مرتين يوميًا لعلاج حب الشباب الالتهابي ، خاصة عند النساء المصابات بحب الشباب تشمل الآثار الجانبية الاحمرار والجفاف.

الأدلة ليست قوية لدعم استخدام الزنك والكبريت والنيكوتيناميد والريسورسينول والسلفاسيتاميد الصوديوم أو كلوريد الألومنيوم في العلاجات الموضعية لحب الشباب.





الأدوية الفموية

مضادات حيوية لحب الشباب المتوسط ​​إلى الحاد ، قد تحتاج إلى مضادات حيوية عن طريق الفم لتقليل البكتيريا، عادةً ما يكون الخيار الأول لعلاج حب الشباب هو التتراسيكلين (مينوسكلين ، دوكسيسيكلين) أو ماكروليد (إريثروميسين ، أزيثروميسين) قد يكون الماكروليد خيارًا للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول التتراسيكلين ، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال دون سن 8 سنوات.





يجب استخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم لأقصر وقت ممكن لمنع مقاومة المضادات الحيوية، ويجب دمجها مع أدوية أخرى ، مثل البنزويل بيروكسايد ، لتقليل خطر الإصابة بمقاومة المضادات الحيوية.





الآثار الجانبية الشديدة من استخدام المضادات الحيوية لعلاج حب الشباب غير شائعة، وتزيد هذه الأدوية من حساسية بشرتك للشمس.





موانع الحمل الفموية المركبة.





وتمت الموافقة على أربع موانع حمل فموية مركبة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حب الشباب لدى النساء اللاتي يرغبن في استخدامها لمنع الحمل إنها منتجات تجمع بين البروجستين والإستروجين (Ortho Tri-Cyclen 21 ، Yaz ، وغيرها)، قد لا ترى فائدة من هذا العلاج لبضعة أشهر ، لذا قد يساعدك استخدام أدوية أخرى لحب الشباب معه في الأسابيع القليلة الأولى.





الآثار الجانبية الشائعة لموانع الحمل الفموية المشتركة هي زيادة الوزن ، وحنان الثدي والغثيان، ترتبط هذه الأدوية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.





العوامل المضادة للأندروجين: دواء سبيرونولاكتون (ألداكتون) للنساء والمراهقات إذا لم تساعد المضادات الحيوية عن طريق الفم، وهو يعمل عن طريق منع تأثير هرمونات الأندروجين على الغدد المنتجة للزيت، تشمل الآثار الجانبية المحتملة إيلامًا في الثدي .





الايزوتريتنون، Isotretinoin (Amnesteem و Claravis وغيرهما) مشتق من فيتامين أ، ويمكن وصفه للأشخاص الذين لا يستجيب حب الشباب لديهم المعتدل أو الشديد للعلاجات الأخرى.





تشمل الآثار الجانبية المحتملة للأيزوتريتنون الفموي مرض التهاب الأمعاء والاكتئاب والعيوب الخلقية الشديدة، يجب على جميع الأشخاص الذين يتلقون الإيزوتريتنون المشاركة في برنامج إدارة المخاطر المعتمد من إدارة الغذاء والدواء، وسيحتاجون إلى رؤية أطبائهم بانتظام لمراقبة الآثار الجانبية.





العلاجات

قد تكون العلاجات التالية مفيدة ، إما بمفردها أو مع الأدوية، و العلاج بالضوء اذا تمت تجربة مجموعة متنوعة من العلاجات القائمة على الضوء ببعض النجاح ، سيتطلب معظمها زيارات متعددة إلى مكتب طبيبك. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتحديد الطريقة المثالية ومصدر الضوء والجرعة.

التقشير الكيميائي: يستخدم هذا الإجراء تطبيقات متكررة لمحلول كيميائي ، مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك أو حمض الريتينويك. هذا العلاج لحب الشباب الخفيف، يحسن مظهر الجلد ، على الرغم من أن التغيير لا يدوم طويلًا وعادة ما يلزم تكرار العلاجات.





الصرف والاستخراج: قد يستخدم طبيبك أدوات خاصة لإزالة الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء (كوميدوس) بلطف أو الخراجات التي لم يتم إزالتها بالأدوية الموضعية، وتعمل هذه التقنية على تحسين مظهر بشرتك مؤقتًا ، ولكنها قد تسبب أيضًا ندبات.





حقن الستيرويد: علاج الانواع العقدية والكيسية بحقن عقار الستيرويد فيها أدى هذا العلاج إلى تحسن سريع وتقليل الألم، قد تشمل الآثار الجانبية ترقق الجلد وتغير لونه في المنطقة المعالجة.











