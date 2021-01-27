الحل السحرى للتخلص من حب الشباب فى دقائق

يعاني بعض الفتيات والذكور المراهقين من مشكلة حب الشباب، ويبحثون هنا وهناك عن الحل للتخلص منه لذلك نقدم لك الحل السحري والنهائي.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، فإن حمض اللبنيك الموجود في إكسفوليت الزبادي ينظف الجلد ممزوج بخصائص مضادات الأكسدة وتبييض البشرة للطماطم، مما يجعله علاجًا رائعًا لندبات حب الشباب وحب الشباب.



المكونات:

نصف ثمرة طماطم

2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة الاستعمال :

نعصر الطماطم في وعاء ونخلطها في إناء.

أضف الزبادي واخلطه جيدًا.

ضع الخليط على وجهك.

اتركه لمدة ساعة تقريبًا. اشطفه جيدا بالماء في وقت لاحق.