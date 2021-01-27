ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الحل السحرى للتخلص من حب الشباب فى دقائق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:01 ص
حب الشباب
حب الشباب
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعض الفتيات والذكور المراهقين من مشكلة حب الشباب، ويبحثون هنا وهناك عن الحل للتخلص منه لذلك نقدم لك الحل السحري والنهائي.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، فإن حمض اللبنيك الموجود في إكسفوليت الزبادي ينظف الجلد ممزوج بخصائص مضادات الأكسدة وتبييض البشرة للطماطم، مما يجعله علاجًا رائعًا لندبات حب الشباب وحب الشباب.

المكونات:

نصف ثمرة طماطم
2 ملعقة صغيرة زبادي

طريقة الاستعمال :

نعصر الطماطم  في وعاء ونخلطها في إناء.
أضف الزبادي واخلطه جيدًا.
ضع الخليط على وجهك.
اتركه لمدة ساعة تقريبًا. اشطفه جيدا بالماء في وقت لاحق.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 وصفات منزلية لعلاج قشرة الرأس

نوع مهمل من الزيوت يخلصك من كافة مشاكل البشرة والشعر

3 حيل مجربة وسريعة تخلصك من حب الشباب

بماسك طبيعي .. اخفي عيوب الوجه بمكونين من مطبخك

طعام رخيص يعالج كل مشاكل البشرة

ترشيحاتنا

صحيفة الرياض السعودية: الخطر الحوثي لا يقف عند حدود الإقليم بل يمس الاستقرار العالمي

فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. شاهد

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور

فيديوجراف| مواصفات خيالية لسيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

تحتها ميت خط.. هند النعساني توضح حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

قرار عاجل من السعودية بشأن إصدار وتجديد الإقامات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور