باستخدام الجزر.. 3 وصفات منزلية بسيطة وفعالة للتخلص من حب الشباب

يعد عصير الجزر مصدرًا غنيًا بفيتامينات أ و ج، ففيتامين أ هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحفز إنتاج خلايا الجلد الصحية وتضيف توهجًا طبيعيًا إلى وجهك، كما أنه يحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة ويؤخر عملية شيخوخة الجلد، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعد على التئام الجلد وإزالة حب الشباب.





كما أن فيتامين سي الموجود في عصير الجزر يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد، حيث يساعد الكولاجين على تحسين مرونة الجلد، مما يجعل بشرتك ناعمة وسلسة، كما يحتوي عصير الجزر أيضًا على البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم وبيتا كاروتين، وكلها ضرورية للحفاظ على بشرتك صحية وخالية من حب الشباب.

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لذلك ووفقا لتقرير بموقع “Bold Sky” نستعرض لك أبرز 3 وصفات منزلية للتخلص من حب الشباب باستخدام الجزر.





1. ماسك عصير الجزر

يمكنك استخدام عصير الجزر مباشرة على وجهك لتهدئة بشرتك وإزالة حب الشباب،

ما تحتاجينه:

2 ملعقة كبيرة عصير جزر فريش

وقطعة قطن

طريقة الاستخدام: اغسلي وجهك بمنظف لطيف واتركيه حتى يجف، اغمسي قطعة القطن في وعاء عصير الجزر واستخدميها لوضع العصير على وجهك بالكامل، اتركيه على وجهك حتى يجف تمامًا، ثم اشطفيه جيدًا لاحقًا، قومي باستخدم هذا العلاج كل يوم للحصول على النتيجة المرجوة.









2. عصير الجزر وملح البحر

يحتوي ملح البحر على خصائص مضادة للجراثيم تعمل على تدفئة البكتيريا الضارة والحفاظ على بشرتك نظيفة، كما يساعد أيضًا على تحسين وظيفة حاجز الجلد وترطيبه، فامتصاص ملح البحر يساعد على موازنة إنتاج الزيت في الجلد وبالتالي يساعد على إزالة حب الشباب. ما تحتاجه:





1 ملعقة كبيرة عصير جزر

1 ملعقة صغيرة ملح بحر وقطعة قطن





طريقة الاستخدام: في وعاء أضيفي عصير الجزر، ثم أضيفي ملح البحر إليه واخلطي جيدًا، ضع الخليط على المناطق المصابة باستخدام وسادة القطن، ثم دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية لبضع دقائق، واتركيه على وجهك حتى يجف تمامًا، اشطفه لاحقًا باستخدام الماء الفاتر، يوصي باستخدم هذا العلاج كل يوم حتى ترى بعض التحسن.





3. عصير الجزر وزيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أساسية وخصائص مضادة للأكسدة تعزز تجدد البشرة كما أن زيت الزيتون يرطب البشرة بعمق دون الخوف من انسداد مسام الجلد ويغذي البشرة بأفضل طريقة ممكنة.

ما تحتاجه:

2 ملعقة كبيرة عصير جزر

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون وقطعة قطن.





طريقة الاستخدام: اخلطي المكونات معا في وعاء، ثم ضعي الخليط على المناطق المصابة باستخدام وسادة القطن، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا لاحقًا، استخدمي هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للنتيجة المرجوة.