ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

باستخدام الجزر.. 3 وصفات منزلية بسيطة وفعالة للتخلص من حب الشباب

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
يعد عصير الجزر مصدرًا غنيًا بفيتامينات أ و ج،  ففيتامين أ هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحفز إنتاج خلايا الجلد الصحية وتضيف توهجًا طبيعيًا إلى وجهك، كما أنه يحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة ويؤخر عملية شيخوخة الجلد، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعد على التئام الجلد وإزالة حب الشباب.

كما أن فيتامين سي الموجود في عصير الجزر يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد، حيث يساعد الكولاجين على تحسين مرونة الجلد، مما يجعل بشرتك ناعمة وسلسة، كما يحتوي عصير الجزر أيضًا على البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم وبيتا كاروتين، وكلها ضرورية للحفاظ على بشرتك صحية وخالية من حب الشباب. 
 
اقرأ أيضا..

لذلك ووفقا لتقرير بموقع “Bold Sky” نستعرض لك أبرز 3 وصفات منزلية للتخلص من حب الشباب باستخدام الجزر. 

1. ماسك عصير الجزر 
يمكنك استخدام عصير الجزر مباشرة على وجهك لتهدئة بشرتك وإزالة حب الشباب، 
ما تحتاجينه:
2 ملعقة كبيرة عصير جزر فريش
 وقطعة قطن
 طريقة الاستخدام: اغسلي وجهك بمنظف لطيف واتركيه حتى يجف، اغمسي قطعة القطن في وعاء عصير الجزر واستخدميها لوضع العصير على وجهك بالكامل، اتركيه على وجهك حتى يجف تمامًا، ثم اشطفيه جيدًا لاحقًا، قومي باستخدم هذا العلاج كل يوم للحصول على النتيجة المرجوة.


2. عصير الجزر وملح البحر 
يحتوي ملح البحر على خصائص مضادة للجراثيم تعمل على تدفئة البكتيريا الضارة والحفاظ على بشرتك نظيفة، كما يساعد أيضًا على تحسين وظيفة حاجز الجلد وترطيبه، فامتصاص ملح البحر يساعد على موازنة إنتاج الزيت في الجلد وبالتالي يساعد على إزالة حب الشباب. ما تحتاجه:

 1 ملعقة كبيرة عصير جزر 
1 ملعقة صغيرة ملح بحر وقطعة قطن

طريقة الاستخدام: في وعاء أضيفي عصير الجزر، ثم أضيفي ملح البحر إليه واخلطي جيدًا، ضع الخليط على المناطق المصابة باستخدام وسادة القطن، ثم دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية لبضع دقائق، واتركيه على وجهك حتى يجف تمامًا، اشطفه لاحقًا باستخدام الماء الفاتر، يوصي باستخدم هذا العلاج كل يوم حتى ترى بعض التحسن.

3. عصير الجزر وزيت الزيتون
 يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أساسية وخصائص مضادة للأكسدة تعزز تجدد البشرة كما أن زيت الزيتون يرطب البشرة بعمق دون الخوف من انسداد مسام الجلد ويغذي البشرة بأفضل طريقة ممكنة. 
ما تحتاجه: 
2 ملعقة كبيرة عصير جزر 
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون وقطعة قطن.

طريقة الاستخدام: اخلطي المكونات معا في وعاء، ثم ضعي الخليط على المناطق المصابة باستخدام وسادة القطن، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا لاحقًا، استخدمي هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للنتيجة المرجوة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نوع مهمل من الزيوت يخلصك من حب الشباب فى لمح البصر

بسرعة مذهلة.. 4 علاجات تخلصك من حب الشباب

نوع مهمل من الزيوت يخلصك من كافة مشاكل البشرة والشعر

بجنيه واحد.. 3 وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب

فواكه شتوية تعالج حب الشباب في دقائق

بمكون واحد.. تخلصي من مشاكل البشرة والشفايف

ترشيحاتنا

بالثلج والماء الساخن.. طريقة مذهلة للتخلص من انسداد الحوض والبالوعات.. فيديو

قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن قضية تلقي ترامب مكافآت من حكومات أجنبية ومحلية

خاص.. مدرب ناشئي يوفنتوس يصدم الأهلي والدحيل قبل انطلاق مونديال الأندية

قطر تهزم الأرجنتين 26 - 25 في مونديال اليد وتنتظر هدية الدنمارك للصعود إلى دور الـ 8

موديرنا تحسم الجدل حول فعالية لقاحها ضد سلالات كورونا

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور