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أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و113 وفاة بفيروس كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 07:51 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
سجلت الهند 16 ألفا و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و79 ألفا و979 شخصا.


وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 113 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 156 ألفا و938 شخصا.


وأفادت بأن 12 ألفا و771 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و763 ألفا و451 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 159 ألفا و590 شخصا.
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