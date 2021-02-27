بالصور.. الهدوء يسيطر على لجان امتحان أولى ثانوي بالقاهرة





وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، بالصور اجواء الهدوء التي تسيطر على اللجان الموجودة في مدارس القاهرة اثناء جلوس الطلاب داخل اللجان لاداء الامتحان.





و تشهد المدارس الثانوية اليوم تطبيق عددا من الإجراءات الاحترازية لضمان حماية طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، خلال فترة امتحاناتهم التي بدأت من اليوم وتستمر حتى حتى ١١ مارس ٢٠٢١.





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وتمثلت أبرز الاجراءات الاحترازية التي شهدتها المدارس الثانوية منذ صباح اليوم في :

-عدم السماح بدخول الطلاب إلى اللجان إلا بالكمامة

-إلزام جميع العاملين بالمدرسة (معلمين – إداريين – عمال) بإرتداء الكمامة

-تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي سواء اثناء انتظار الطلاب في فناء المدرسة او داخل اللجان

-تعقيم اللجان الخاصة بالامتحان قبل وبعد كل امتحان





و تنطلق اليوم السبت الموافق 27 فيراير 2021 ، امتحانات الفصل الدراسي الأول ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا ل 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 ل 12:15 ظهرا

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

حالة من الهدوء التام تشهدها لجان امتحانات الصف الاول الثانوي الان ، بعد أن بدء منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي اداء امتحان اللغة العربية على منصة الامتحان الالكترونية على التابلت.