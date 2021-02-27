ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور.. الهدوء يسيطر على لجان امتحان أولى ثانوي بالقاهرة

السبت 27/فبراير/2021 - 09:29 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
حالة من الهدوء التام تشهدها لجان امتحانات الصف الاول الثانوي الان ، بعد أن بدء منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي اداء امتحان اللغة العربية على منصة الامتحان الالكترونية على التابلت.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، بالصور اجواء الهدوء التي تسيطر على اللجان الموجودة في مدارس القاهرة اثناء جلوس الطلاب داخل اللجان لاداء الامتحان.

وتشهد المدارس الثانوية اليوم تطبيق عددا من الإجراءات الاحترازية لضمان حماية طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، خلال فترة امتحاناتهم التي بدأت من اليوم وتستمر حتى حتى ١١ مارس ٢٠٢١.


وتمثلت أبرز الاجراءات الاحترازية التي شهدتها المدارس الثانوية منذ صباح اليوم في :
-عدم السماح بدخول الطلاب إلى اللجان إلا بالكمامة
-إلزام جميع العاملين بالمدرسة (معلمين – إداريين – عمال) بإرتداء الكمامة
-تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي سواء اثناء انتظار الطلاب في فناء المدرسة او داخل اللجان
-تعقيم اللجان الخاصة بالامتحان قبل وبعد كل امتحان

و تنطلق اليوم السبت الموافق 27 فيراير 2021 ، امتحانات الفصل الدراسي الأول ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية  

حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا ل 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 ل 12:15 ظهرا

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

 وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.
بالصور.. الهدوء يسيطر على لجان امتحان أولى ثانوي بالقاهرة
بالصور.. الهدوء يسيطر على لجان امتحان أولى ثانوي بالقاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. طلاب أولى ثانوي يمتحنون العربي والأحياء إلكترونيا.. وإتاحة كود الامتحان على هذا الرابط

رسائل عاجلة من وزير التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل ساعات من امتحاناتهم

قبل ساعات من الامتحانات.. التعليم تطمئن الطلاب المصابين بكورونا

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

الدخول بالكمامة.. المدارس تطبق إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب مع بدء الامتحانات

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس في أول أيام الامتحانات

ترشيحاتنا

طلاب أولى ثانوي يبدأون امتحاناتهم الإلكترونية بالعربي والأحياء

الثلاثاء يوم الأمجاد البطولية.. تعرف على أصل تسمية أيام الأسبوع ولأي عصر تعود

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

لا يستطيع السير.. فيديو جديد يثير الشكوك حول مرض أردوغان

نجل محمود عبد العزيز من أحدث ظهور: "ادعوا لأبويا"

الأوقاف: إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان بضوابط احترازية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر