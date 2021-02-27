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أخبار العالم

خطوة غريبة.. ترامب يدعم منافسًا لنائب جمهوري صوت لعزله

السبت 27/فبراير/2021 - 11:00 ص
ترامب
ترامب
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سمر صالح
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعم معاونا سابقا في وجه عضو مجلس النواب الحالي عن "أوهايو" الذي صوت لصالح عزله بعد هجوم 6 يناير على مقر الكابيتول في خطورة تعد الأولي من نوعها.

وأعرب ترمب عن دعمه الكامل لـ"ماكس ميلر"، الذي كان نائب مدير حملته الانتخابية في 2020 ومستشار البيت الأبيض في وجه منافسه النائب "أنتوني جونزاليز"، الذي كان بين عشرة جمهوريين صوتوا لصالح عزله.

وقال ترمب في بيان إن "ماكس ميلر شخص رائع قام بعمل عظيم في البيت الأبيض وسيكون عضوا رائعا في الكونجرس".

وأضاف أن "النائب الحالي أنتوني جونزاليز لا يجب أن يمثل أهالي الدائرة الـ16 نظرا إلى أنه لا يمثل مصالحهم ولا تمنياتهم".

ويعتقد أن هذه أول خطوة من نوعها يقوم بها ترمب عبر دعم منافس لأحد الجمهوريين الذين صوتوا ضده الشهر الماضي.

وقال ميلر (32 عاما) في تغريدة: "لن أتراجع ولن أخون دائرتي الانتخابية قط".

وبينما صوت مجلس النواب لصالح عزل ترمب في 13 يناير، إلا أن مجلس الشيوخ برأه بعد شهر.

وأكد الرئيس السابق أنه يهدف للعب دور يدعم جهود الجمهوريين لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات 2022 النصفية.
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