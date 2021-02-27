ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. آراء الجماهير حول فرض غرامة على إلقاء القمامة في نهر النيل

السبت 27/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
Advertisements
باسنتي ناجي - يمني عبد الظاهر
اثارت مناقشات مجلس النواب فرض غرامة ، مالية في حال إلقاء المخلفات في نهر النيل، أو الشارع المصرية  والتي تصل الي ثلاثمائة الف جنيه، حالة من الجدل بين المواطنين، والتي أعتبروها غرامة مبالغ فيها .

ورصدت عدسة كاميرا صدى البلد ، أراء المصريين علي مدى موافقتهم في تطبيق القانون وفرض الغرامة علي المخالفين، وذلك بعد تعرض مياه نهر النيل للخطر بسبب تلك المخالفات سواء الصناعية او العامة .

وقال أحمد محمود، أحد المواطنين، ان فرض الغرامة علي المخالفين بإلقاء القمامة في نهر النيل والشوارع سلوك حضاري من أجل الحفاظ علي البلد وعلي مظاهرها الحضارية وتراثها العريق.

وأشار علي محمود، الى أن فرض الغرامة امر مهم من اجل الحفاظ علي مياه الشرب التي تعتبر أساس الحياة عند المصريين ولكن مبالغ فيها ، ويعتبر تقليل الغرامة أمر واجب مناقشتة .

ولفت "سامح أمين "، أن فرض الغرامة الوقتية مطبق في كافة الدول الخارجية والتي أجبر المواطنين علي احترام القوانين والحفاظ علي نظافة بلادهم ، ولكن الامر الهام هو تطبيق الغرامة علي الافراد قبل المؤسسات .

وعلق " أيمن السيد " قائلًا: " احنا بندفع فلوس علي وصل النور وفلوس لعمال النظافة بس محدش بيجي يشيل الزبالة  فبنضطر نرميها في اي حتة ".

واختتم " عبدة خالد "، أن إلقاء القمامة في الشوارع ونهر النيل يتسبب في دمار صحة الأخرين ، ولذلك يجب اتخاذ اقصى عقوبة ضده حتى يعتبر الاخرين ويتوقف الجميع عن القاء المخلفات في النيل او الشوارع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. آراء المواطنين حول فرض غرامات على مخالفى الإجراءات الوقائية

الإفتاء: إلقاء الكمامة المستعملة في الطريق أمر ممنوع شرعا

تنفيذ 705 أحكام قضائية وضبط 26 قضية تموينية في حملة بأسوان

رفع الإشغالات والمخالفات الكائنة بـ كورنيش النيل بالمنيا

آراء المواطنين حول مشروع قانون المرور الجديد بتغليظ الغرامات المالية

ترشيحاتنا

من أجل علاقة آثمة.. زورت وتلاعبت بأوراق قضية.. والنيابة تحيلها وعشيقها للمحاكمة

القومي للأسرة المصرية: إجبار الزوج إبلاغ زوجته بزيجته الثانية مخالف للشرع

ماذا يفعل من يسهو كثيرًا في صلاته؟.. الإفتاء توضح

10 علامات تكشف المريض النفسي

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر

زيادة نفقة المطلقة من 500 لـ5000 جنيه..في هذه الحالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. فولكس تكشف عن إصدارها الخاص جولف GTI 45 CLUBSPORT

بإطلالة ملفتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

سوزوكي وتويوتا وبروتون.. منافسة قوية لأصحاب الـ7 مقاعد بالأسعار.. صور