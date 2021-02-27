شاهد.. آراء الجماهير حول فرض غرامة على إلقاء القمامة في نهر النيل

اثارت مناقشات مجلس النواب فرض غرامة ، مالية في حال إلقاء المخلفات في نهر النيل، أو الشارع المصرية والتي تصل الي ثلاثمائة الف جنيه، حالة من الجدل بين المواطنين، والتي أعتبروها غرامة مبالغ فيها .





ورصدت عدسة كاميرا صدى البلد ، أراء المصريين علي مدى موافقتهم في تطبيق القانون وفرض الغرامة علي المخالفين، وذلك بعد تعرض مياه نهر النيل للخطر بسبب تلك المخالفات سواء الصناعية او العامة .





وقال أحمد محمود، أحد المواطنين، ان فرض الغرامة علي المخالفين بإلقاء القمامة في نهر النيل والشوارع سلوك حضاري من أجل الحفاظ علي البلد وعلي مظاهرها الحضارية وتراثها العريق.





وأشار علي محمود، الى أن فرض الغرامة امر مهم من اجل الحفاظ علي مياه الشرب التي تعتبر أساس الحياة عند المصريين ولكن مبالغ فيها ، ويعتبر تقليل الغرامة أمر واجب مناقشتة .





ولفت "سامح أمين "، أن فرض الغرامة الوقتية مطبق في كافة الدول الخارجية والتي أجبر المواطنين علي احترام القوانين والحفاظ علي نظافة بلادهم ، ولكن الامر الهام هو تطبيق الغرامة علي الافراد قبل المؤسسات .





وعلق " أيمن السيد " قائلًا: " احنا بندفع فلوس علي وصل النور وفلوس لعمال النظافة بس محدش بيجي يشيل الزبالة فبنضطر نرميها في اي حتة ".





واختتم " عبدة خالد "، أن إلقاء القمامة في الشوارع ونهر النيل يتسبب في دمار صحة الأخرين ، ولذلك يجب اتخاذ اقصى عقوبة ضده حتى يعتبر الاخرين ويتوقف الجميع عن القاء المخلفات في النيل او الشوارع.