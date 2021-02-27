تدخل الوزير وطلب النيابة لعقد اللاعب .. القصة كاملة حول مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي





ولا يرغب مجلس إدارة نادى الزمالك الحالي في التفريط بأحد اللاعبين من صفوف الفريق الأول لعدم التعرض لهجوم شرس من الجماهير وخصوصًا فرجاني ساسي، وانتقال مصطفى محمد للدوري التركي وما صاحبه من غضب جماهيري تجاه اللاعب ومجلس الإدارة والتضارب الذي حدث بسبب موقف عدم التفريط في اللاعب واصرار اللاعب على الرحيل.

أما في هذه الفترة نجد أن اللاعب الأكثر تميزًا هو فرجاني ساسي الذي كشف عن قدراته الخاصة في آخر مباراة خاضها مع الزمالك أمام الإسماعيلى، وسدد كرة وحيدة كان مكانها الشباك ليعلن فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

ويبدو أن متطلبات فرجاني ساسي التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن سواء كانت مادية أو أي بنود أخرى في العقد سوف يسعى مجلس الإدارة إلى التوسط لحل أزمة اللاعب خلال الفترة الحالية لعدم خروج اللاعب من الفريق الأول.

ولكن ما تردد أن فرجاني ساسي يمتلك العديد من العروض العربية الخارجية ويدرس الخروج من نادي الزمالك لتحقيق ما هو أفضل في عالم الاحتراف الخارجي بعد رحلته في الزمالك وتوهجه وعشق الجماهير له.





-طلبات فرجانى لتجديد العقد





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، بشرط أن يتم إنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى .

يأتي ذلك بعد اقتراح أحد مسئولى النادى بحصوله على مقدم عقده الجديد مع جدولة مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك، وهو ما رفضه ساسى حيث طلب أن يتم إنهاء مستحقاته المتأخرة ثم تجديد عقده.



وكشف طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك أن عقد فرجاني ساسي قيمته تساوي أكثر من ضعف أعلى عقد في الأندية الأخرى.

وقال المستشار المالي للزمالك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "لا نرغب في ربط مسألة القمصان الموقعة من جانب اللاعبين بتجديد عقد لاعب بعينه، فهذا الأمر مطروح في العديد من الأندية الأوروبية والأمر لا يرتبط بفرجاني فقط، لكن لجميع اللاعبين فنحن نمتلك بن شرقي وشيكابالا ونجوم عديدين".

وتابع: "رغبة التجديد لفرجاني ساسي مشتركة بين اللاعب والنادي، والعائق الوحيد هو المقابل المادي، فوجود لاعب كبير مثل فرجاني وقيمة عقده أمر كبير بعض الشيء وفقًا لظروف نادي الزمالك وهدفنا هو أن نصل إلى قيمة تعاقدية تناسب قدرات النادي وقيمة اللاعب".

وأضاف :"فرجاني ساسي عقده أكثر من ضعف قيمة أكبر لاعب في مصر، فتعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي له ملابسات الجميع يعرفها وفوجئنا بأن الزمالك هو من يدفع قيمة عقده بالكامل".



-النيابة تطلب عقد فرجاني ساسي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بـ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن عقد فرجاني ساسي تم طلبه من جانب النيابة في الأيام الماضية بسبب وجود مخالفات مالية.

وأشار إلى أن اللاعب قد يتم استدعاؤه من جانب النيابة في الأيام المقبلة للاستماع لأقواله بسبب المخالفات المالية في العقد.

وأضاف: "ما يحدث مع ساسي لا يخص موضوع مشاركته في المباريات من عدمها ولكن يتم استدعاء اللاعب لمعرفة حقيقة تسلمه المبلغ المكتوب في العقد سواء أكبر أو أقل".





- عرض بيراميدز

أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن فرجاني ساسي حسم أمر بقائه مع القلعة البيضاء، مشيرا الى أن المفاوضات مع اللاعب ما زالت جارية.



وأضاف سالم خلال تصريحات إذاعية: "لم نغلق ملف التجديد مع فرجاني ساسي نحن نرغب في استمراره مع الفريق لأنه أحد الأعمدة الرئيسية".

وتابع: "بمجرد توفير المطالب المالية سوف يتم إنهاء ملف التجديد مع فرجانى ساسي وحتى الآن لم يوقع التونسي لفريق بيراميدز أو أي نادى إماراتي كما يشاع".

وأشار إلى أن فرجاني ساسي أخبر المقربين منه إيقاف المفاوضات مع أندية أخرى لحين حسم موقفه بشكل نهائي مع الزمالك وتوفير الماديات لرغبته في الاستمرار معنا.





- الدحيل القطري يحصل على خدمات ساسي

قال كريم سعيد، الناقد الرياضي،خ لال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"،إ ن بعض وسائل الإعلام القطرية أكدت أن فرجاني ساسي قام بالتوقيع لنادي الدحيل القطري بقيمة 6 ملايين دولار، خاصة أنه يحاول إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك بمنتهى الهدوء.

وكشفت تقارير صحفية عن توقيع النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك علي عقود انضمام مبدئية مع نادي الدحيل القطري استعدادا للانتقال لهم نهاية الموسم الجاري .

وكان فرجاني ساسي دخل في أزمة مع إدارة نادي الزمالك الحالية بسبب القيمة المالية الجديدة التي يرغب في الحصول عليها بعقده الجديد .

- مبادرة لجمع أموال عقد فرجاني ساسي

طرحت بعض الجماهير الزملكاوية العديد من المبادرات لجمع عقد فرجانى ساسي الفترة المقبلة مثل فتح حساب بنكي وتبرع وآخرها بيع قميص اللاعب .

- تدخل وزير الشباب والرياضة وأكد الإعلامي إسلام صادق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة استقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك اليوم من أجل بحث تجديد عقده.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "أشرف صبحي أكد لفرجاني ساسي أن وجوده مطلب جماهيري لنادي الزمالك وشدد على ان النادي لا يعاني من أزمة مالية مثلما يتردد".

وحتى الوقت الحالي لا يوجد جديد حول وصول نادى الزمالك لـ إتفاق مع فرجاني ساسي الا ان الاقرب والاكثر تداولا هو خروج اللاعب الي الدوري القطري عن طريق الدحيل بداية من الموسم المقبل .

شهدت الفترة الماضية أزمة قوية داخل جدران نادي الزمالك مع اقتراب رحيل نجمه التونسي فرجاني ساسي بعد فشل تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء بسبب الطلبات المادية المرتفعة للغاية .