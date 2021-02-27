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تعليم

صور سلفي وممازحة الطلاب.. هكذا وجه وزير التعليم العالي رسالة طمأنة من داخل جامعة عين شمس.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 12:52 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني - حسام الفقي - عدسة: كيرلس صلاح

قام الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بممازحة طلاب جامعة عين شمس، في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول ، قائلا: " انتوا مبسوطين بالرجوع للجامعة مرة تانيه ، واحنا بنرحب بعودتكوا وعشان بنحافظ على سلامتكوا وهي فوق كل شئ".

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كما قام وزير التعليم العالي بالتقاط الصور السلفي مع الطلاب اثناء جولته بكليات جامعة عين شمس لتفقد سير اعمال الامتحانات والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعتى عين شمس والقاهرة، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقيادات الجامعتين بحضور لفيف من الإعلاميين.

وقام الوزير بجولة تفقدية للجان الامتحانات بكليات طب الأسنان والصيدلة والآداب والعلوم بجامعة عين شمس وكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، ووجه بضرورة انتظام عمليات التعقيم، كما اطمأن على وجود مسافة كافية بين كل طالب وآخر، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال جولته، تابع الدكتور خالد عبدالغفار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، ووجه بمعاقبة جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية على الفور.

وحرص الوزير على متابعة عملية دخول الطلاب للحرم الجامعي وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، مشددا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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