ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس الزمالك يترأس بعثة الأبيض في تونس لمواجهة الترجي

السبت 27/فبراير/2021 - 02:11 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
يتولى اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق الكروي، المسافرة إلى تونس، يوم 3 مارس المقبل، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من الشهر نفسه، بملعب رادس في العاصمة التونسية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد نادي الزمالك بالفعل مع شركة جديدة لتوفير طائرة خاصة لنقل البعثة البيضاء إلى تونس، بعيدا عن  الشركة التي اقلت البعثة من مصر إلى السنغال لخوض مباراة تونجيت، والتي شهدت الرحلة عدة أزمات خلالها أسفرت عن وصول الزمالك إلى هناك بعد قرابة 24 ساعة رغم احتياج الرحلة 8 ساعات فقط من مصر للسنغال عبر الطائرة الخاصة.

وأنهى مسئولو الزمالك، كافة إجراءات توفير الطائرة الخاصة لرحلة تونس، في ظل رغبة الإدارة البيضاء، لتوفير كافة سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على رحلة السفر للسنغال

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السنغال.. صور

وزير الرياضة: نتواصل مع وزارتي الطيران والخارجية لحل أزمة بعثة الزمالك

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

مصادر تكشف كواليس تأخر وصول الزمالك للسنغال بسبب أزمة تصاريح الطيران

اجتماع طارئ في الكاف لحسم مصير مباراة الزمالك وبطل السنغال

ترشيحاتنا

تدخل الوزير وطلب النيابة لعقد اللاعب .. القصة كاملة حول مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي

التعليم: زمن امتحان أولى ثانوي يحسب من وقت دخول الطالب على المنصة الإلكترونية

رغم سنوات من دفن الموتى.. شاهد القبر يدفن حانوتيا حيًا أسفل حجارته| صور

بعد غد.. باسم سمرة يعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير بنت السلطان

رغدة تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها للزعيم في بودي جارد

مصطفى محمد في مهمة جديدة مع جالاتا سراي أمام إيرزوروم سبور في الدوري التركي

Advertisements

رواتب ليفربول.. محمد صلاح على القمة وماني في القاع

تقرير حكم مباراة بيراميدز والجونة ينقذ رمضان صبحي من الإيقاف

تدخل الوزير وطلب النيابة لعقد اللاعب .. القصة كاملة حول مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي

بعد انهيار الفريق.. كلوب يكشف حقيقة التجهيز لـ مذبحة داخل ليفربول

مدرب صن داونز يكشف سبب رفضه العمل مع موسيماني في النادي الأهلي

تعرف على مباريات اليوم السبت 27 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراة جالاتا سراي ضد إيرزوروم سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

أحمد عيد عبد الملك: فرجاني يطلب ٢ مليون و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده مع الزمالك.. فيديو

بعد هدفه الصاروخي في الشناوي.. تقرير: الأهلي يفاوض ميكيسون نجم سيمبا

رئيس الزمالك يترأس بعثة الأبيض في تونس لمواجهة الترجي

أخبار الرياضة| رضا عبد العال يفتح النار على باتشيكو.. الزمالك يعلن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد لجالاتا سراي.. وهيثم عرابي يكشف تفاصيل العرض الوهمي لضم نجم الأهلي

مصطفى محمد في مهمة جديدة مع جالاتا سراي أمام إيرزوروم سبور في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الجريء.. مي سليم بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

شاهد.. نيسان X-Trail تظهر بترقيات جديدة

رسميا .. فولكس تكشف عن إصدارها الخاص جولف GTI 45 CLUBSPORT