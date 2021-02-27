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حوادث

تعرف على أسماء مصابى ومتوفى حادث طريق أسوان / القاهرة الزراعي

السبت 27/فبراير/2021 - 02:38 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ملاكى على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام مركز كوم أمبو شمال أسوان.

وجاءت أسماء المتوفين في الحادث على النحو التالى : ياسمين .ر.أ 46 سنة، وسيد .ع.م 28 سنة، ومحمود .س.ج 55 سنة". وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة .

فيما جاءت أسماء المصابين كالتالى : فتحيه .هـ .إ 50 سنه، وهمام .إ.أ 26 سنه، ومجاهد .ج.أ 65 سنة، عيسى حسين محمد 38 سنة، نورا .ج.ي 40 سنة، والطفل بحر .ب.ا 4 سنوات، وشقيقه كريم 5 سنوات، والطفل عدى .ص.ب 8 سنوات، وهدى .م.ع 38 سنة، إعدال .م.أ 35 سنة ، وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي ومصابين اثنين إلى مستشفى ادفو العام، لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

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هذا وكان مرفق إسعاف أسوان  تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بوصول بلاغ بحادث تصادم سيارتين أحدهما أجرة ميكروباص والأخرى ملاكى، بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة بالقرب من منطقة جعفر الصادق بقرية سلوا بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وتبين من المعاينة الأولية وجود 3 حالات وفاة ، بجانب إصابة 12 أخرين فى الحادث، وجارى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو ، ونجع هلال التابع لمركز إدفو حيث استمرت أعمالها لمدة يومين بكل قرية ، ونجحت فى إجراء الكشف الطبي المجانى على 2912 مواطنا ومواطنة.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.  

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .
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