قبل إطلاقها رسميا.. تسريب صور سلسلة هواتف الألعاب Red Magic 6 من نوبيا

تستعد شركة نوبيا Nubia، لإطلاق سلسلة الهواتف المخصصة للألعاب Red Magic 6، وقد كشفت صور كلا الهاتفان ضمن قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENAA عن بعض الميزات الرئيسية للجهازين، ولكن لا توجد معلومات رسمية حول التشكيلة القادمة حتى الآن.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني،تحتوي هواتف نوبيا Red Magic 6، على طرازاين يحملان رقم النموذج NX669J و NX669J-P، ومن المحتمل أن يكون الطرتز الأخير هو إصدار الـ Pro.





وسيحتوي كلا هاتفي Red Magic 6، على مفاتيح الصوت الجانبية، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، وبينما سيحمل الجزء الخلفي من الهواتف المنتظرة، كاميرات خلفية ثلاثية في وضع رأسي.





وتختلف الصورة المسربة من قوائم TENAA، عن تلك التي تم تسريبها في شهر يناير الماضي، والتي قد تكون نموذجًا أوليًا أو نموذجًا ثالثًا في المجموعة.





ووفقا للتسريبات السابقة، سيحصل هاتف Red Magic 6 Pro، على معدل تحديث للشاشة يزيد عن 144 هرتزا في الثانية، بينما سيعمل بأحدث معالجات كوالكوم، من نوع Snapdragon 888.





وسيدعم الإصدار الأحترافي من سلسلة هواتف نوبيا الموجه للاعبين، Red Magic 6 Pro، تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، وستكشف الشركة الصينية رسميا عن سلسلة الهواتف يوم 4 مارس المقبل، إلى جانب ساعة Red Magic Watch الذكية.





الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة نوبيا Ni Fei، كشف عن أن هاتف Red Magic 6 Pro، سيصدر مع تقنية شحن سريع والتي ستسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50٪ في 5 دقائق فقط.







