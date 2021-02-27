أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات

يعتبر السوق السعودي للسيارات، احد اكبر الأسواق العالمية جذبا لشركات السيارات، وذلك بسبب الزيادة السكانية الهائلة المتواجدة فيه ، بالإضافة الى ارتفاع متوسط دخل الأشخاص .
وتسعى العديد من شركات السيارات لطرح فئات وطرازات
مختلفة من مركباتها ، اولا بأول داخل السوق السعودي .
وخلال التقرير التالي نستعرض سويا ارخص 5 سيارات في المملكة العربية السعودية موديل 2021 .
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1- شانجان السفن 2021
تأتى السيارة شانجان السفن 2021 ، بشاشة تعمل باللمس مقاس
7 إنش ، و فتحة سقف ، و مقاعد مخمل ، و إضاءة نهارية
ليد ، و كاميرا خلفية .
وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1.5 V4 ، و ناقل حركة
اوتوماتيك ، وتتميز بنظام الدفع الامامي .
اما سعر السيارة شانجان السفن 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من 32.900
الف ريال سعودي الى 36.900 الف ريال سعودي .
2- كيا بيجاس 2021
تأتى السيارة كيا بيجاس 2021 ، بنظام مانع انزلاق
الفرامل ، ووسائد هوائية امامية في الدركسيون وفي المقصورة الداخلية ، و انذار
ضد السرقة ومقود من الجلد ، و جنوط رياضية بقياس 14 بوصة ، و مكيف هواء يدوي
وفتحات للمكيف في الخلف.
وتستمد قوتها من محرك 4 سلندرات تنفس طبيعي للهواء
بسعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 132 نيوتن متر ، و ناقل حركة من النوع
الاتوماتيك من 5 نقلات يدفع الحركة الي الامام.
اما سعر السيارة كيا بيجاس 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من
فيتراوح من 47 الف ريال سعودي الى 48.900 الف ريال سعودي.
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3- تويوتا يارس 2021
تتميز ياريس كروس الجديدة باختيارين ، أولهما الدفع
الكلي للعجلات , و منظومة قوة هجينة , حيث يمكنك تجهيز ياريس كروس الجديدة بمنظومة
قوة هجينة تتكون من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر , مع محرك كهربائي , و تولد
المنظومة قوة 116 حصان .
اما سعر السيارة تويوتا يارس 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من
فيتراوح من 49.600 الف ريال سعودي الى 51.900 الف ريال سعودي .
4- شفروليه كابتيفا 2021
تنتمى السيارة طراز شيفروليه كابتيفا لفئة السيارات
الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C ، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي
تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر .
كما تتميز بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4
لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
اما سعر السيارة شفروليه كابتيفا 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من
فيتراوح من 57 الف ريال سعودي الى 68.900 الف ريال سعودي .
5- جيلي كولراي 2021
وتأتى السيارة جيلي كولراي 2021 بمحرك تيربو 1500 سي سي
ثلاثي الأسطوانات بقوة 177 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر .
كما تتميز بناقل حركة مزدوج 7 سرعات مع قدرة على التسارع من صفر إلى
100 كم/س خلال 7.9 ثواني وسرعة قصوى 195 كم/س، علمًا أن استهلاك الوقود 1 لتر لكل
17.8 كيلومتر.
اما سعر السيارة جيلي كول راي 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من فيتراوح من 69.300 الف ريال سعودي الى 85.400 الف ريال سعودي .