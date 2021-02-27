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سيارات

أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات

السبت 27/فبراير/2021 - 03:07 م
سيارات موديل 2021
سيارات موديل 2021
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كريم عاطف

يعتبر السوق السعودي للسيارات، احد اكبر الأسواق العالمية جذبا لشركات السيارات، وذلك بسبب الزيادة السكانية الهائلة المتواجدة فيه ، بالإضافة الى ارتفاع متوسط دخل الأشخاص .


وتسعى العديد من شركات السيارات لطرح فئات وطرازات مختلفة من مركباتها ، اولا بأول داخل السوق السعودي .


وخلال التقرير التالي نستعرض سويا ارخص 5 سيارات في المملكة العربية السعودية موديل 2021 .


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1- شانجان السفن 2021

تأتى السيارة شانجان السفن 2021 ، بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 إنش ، و فتحة سقف ، و مقاعد مخمل ، و إضاءة نهارية ليد ، و كاميرا خلفية .

وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1.5  V4 ، و ناقل حركة اوتوماتيك ، وتتميز بنظام الدفع الامامي .

اما سعر السيارة شانجان السفن 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من 32.900 الف ريال سعودي الى 36.900 الف ريال سعودي .

 

2- كيا بيجاس 2021

تأتى السيارة كيا بيجاس 2021 ، بنظام مانع انزلاق الفرامل ، ووسائد هوائية امامية في الدركسيون وفي المقصورة الداخلية ، و انذار ضد السرقة ومقود من الجلد ، و جنوط رياضية بقياس 14 بوصة ، و مكيف هواء يدوي وفتحات للمكيف في الخلف.

وتستمد قوتها من محرك 4 سلندرات تنفس طبيعي للهواء بسعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 132 نيوتن متر ، و ناقل حركة من النوع الاتوماتيك من 5 نقلات يدفع الحركة الي الامام.

اما سعر السيارة كيا بيجاس 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من فيتراوح من 47 الف ريال سعودي الى 48.900 الف ريال سعودي.

 

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3- تويوتا يارس 2021

تتميز ياريس كروس الجديدة باختيارين ، أولهما الدفع الكلي للعجلات , و منظومة قوة هجينة , حيث يمكنك تجهيز ياريس كروس الجديدة بمنظومة قوة هجينة تتكون من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.5 لتر , مع محرك كهربائي , و تولد المنظومة قوة 116 حصان .

اما سعر السيارة تويوتا يارس 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من فيتراوح من 49.600 الف ريال سعودي الى 51.900 الف ريال سعودي .

 

4- شفروليه كابتيفا 2021

تنتمى السيارة طراز شيفروليه كابتيفا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C ، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر .

كما تتميز بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما سعر السيارة شفروليه كابتيفا 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من فيتراوح من 57 الف ريال سعودي الى 68.900 الف ريال سعودي .


5- جيلي كولراي 2021

وتأتى السيارة جيلي كولراي 2021 بمحرك تيربو 1500 سي سي ثلاثي الأسطوانات بقوة 177 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر .

كما تتميز بناقل حركة  مزدوج 7 سرعات مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثواني وسرعة قصوى 195 كم/س، علمًا أن استهلاك الوقود 1 لتر لكل 17.8 كيلومتر.

اما سعر السيارة جيلي كول راي 2021 في سوق السيارات السعودي ، فيتراوح من فيتراوح من 69.300 الف ريال سعودي الى 85.400 الف ريال سعودي .

أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات
أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات
أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات
أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات
أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات
أرخص ٥ سيارات موديل 2021 في السعودية .. سعر ومواصفات
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