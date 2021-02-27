ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هيئة حكومية يمنية: الحوثي يستخدم النازحين دروعا بشرية

السبت 27/فبراير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
اتهمت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن وهي هيئة حكومية، ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدام مئات الأسر في مخيمي نزوح غربي مأرب دروعًا بشرية.

وناشدت الوحدة - في بيان أوردته قناة (العربية الحدث)، اليوم السبت - الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب، واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، كما ناشدت جميع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن التحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم، مطالبة الحوثيين باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين وفتح ممرات آمنة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأفادت بأن ميليشيا الحوثي استهدفت مخيمي "ذنة الصوابين" و"ذنة الهيال" في مديرية صرواح بشكل مباشر بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أجبر 450 أسرة على النزوح إلى روضة صرواح، بينما منع الحوثيون 470 أسرة أخرى من المغادرة واستخدموها دروعا بشرية، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك العديد من العائلات محاصرة من قِبل الحوثيين في المخيمين. 

وبحسب البيان، فقد استقبلت محافظة مأرب منذ 2014 معظم النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، حيث استقبلت مليونين و231 ألف نازح، مشيرا إلى أن النازحين في مأرب يشكلون 60% من إجمالي عدد النازحين في اليمن، ويعادل ذلك 7.5% من إجمالي السكان في اليمن، ولذلك ارتفع عدد السكان الإجمالي في محافظة مأرب إلى مليونين و707 آلاف و544 نسمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب

كارثة إنسانية.. الأمم المتحدة تحذر من مغبة هجمات الحوثيين على مأرب

تحذير عاجل من أمريكا إلى ميليشيات الحوثي في اليمن

الإمارات تصدر بيانا عاجلا بشأن هجوم الحوثيين على مأرب

بعد رفعها من قوائم الإرهاب.. ميليشيا الحوثي تتحدى أمريكا وتقصف مخيمات النازحين

استياء دولي إزاء الهجوم على أربيل العراقية.. دعوات لعصيان مدني ضد الانقلاب في ميانمار.. وعاصفة ثلجية كارثية تجتاح الولايات المتحدة.. الأبرز في صحف السعودية اليوم

ترشيحاتنا

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة رياضية جريئة

رواتب ليفربول.. محمد صلاح على القمة وماني في القاع

ارتفاع مفاجئ.. 4 جنيهات زيادة فى أسعار الذهب مع نهاية تعاملات اليوم

هل إقامة الصلاة شرط لصحتها عند أدائها منفردا بالمنزل .. الإفتاء تجيب

نجل الشيخ محمد حسان عن وفاة والده: شائعات لا أساس لها

فيفى عبدة تتسبب فى غضب جمهورها بعد أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو