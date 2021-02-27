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أخبار البلد

تسويق السياحة الثقافية بالأقصر تضع 5 مطالب أمام خالد العناني

السبت 27/فبراير/2021 - 04:35 م
صدى البلد
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محمد الاسكندراني
قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إنه سيتقدم بعدة طلبات لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني على هامش زيارته للاقصر. 

وأوضح عثمان في تصريح ل"صدى البلد"، ان المطالب تتضمن وضع ميزانية ترويجية منفصلة خاصة بالأقصر، وتتبني حملتين "رود شو" قوافل سياحية، واحدة في شهر يونيو القادم وتوجه لإسبانيا و اخري في أكتوبر توجه لدول جنوب شرق آسيا.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر ، ان المطالب تضمنت أيضا، تمديد عمل مبادرة شتي في مصر حتى قبل رمضان بيومين ، بالإضافة إلي انشاء مجموعة عمل لعقد ٥ بورصات سياحية مصغرة في الأقصر من جنوب شرق آسيا و ٥ دول أوروبية.

واستكمل قائلا: المطالبة بالتركيز على تسويق السياحة الثقافية، بإعلان ان الأقصر واسوان بها اقل نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد .

وفي نهاية حديثة ثمن مجهودات وزارة السياحة والآثار ، فيما يتعلق والاكتشافات الأثرية الحديثة وآخرها بسوهاج بالإضافة إلي الاكتشافات التي تمت فى ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ ليستفيد من القطاع السياحي.
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