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برلمان

بدء اجتماع بهاء أبو شقة الموسع مع شيوخ وقيادات حزب الوفد

السبت 27/فبراير/2021 - 04:13 م
اجنماع حزب الوفد
اجنماع حزب الوفد
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معتز الخصوصى
بدأ اجتماع موسع بين المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، وشيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواباً وشيوخاً"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي.
 
ويناقش الاجتماع، القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، وصدور قرار بشأنه.

كما يناقش الاجتماع عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، وصدور قرار بشأنه ، وملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، وصدور قرار بشأنه.
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