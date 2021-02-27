اللي قادرة عالتحدي .. نصائح خاصة للسائقات الجدد

ربما تقابل بعض السيدات الكثير من المشكلات اثناء القيادة ، و التي تتعلق بالحالة الميكانيكية للسيارة، أو فنيات المختلفة على الطريق، ولاشك أن هناك الكثير من السيدات تستحق لقب الجائزة الاولى في عالم السيارات، نظرًا لاحترافية الأمر، أما بالنسبة للسائقات الجدد فمن الأن لا داعي للقلق.





و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز النصائح للسيدات حول قيادة السيارة.





في البداية لابد أن نلتزم بمواعيد الصيانة الدورية ، و التي تتعلق بزيت المحرك، و سوائل التبريد، و البوجيهات، و جميع سيور و فلاتر السيارة، و التي شكل اهمية كبيرة داخل المنظومة الفنية، بل تمنحك الأفضلية على الطريق، و تجنبك الكثير من مشكلات الأعطال، و لكن هناك أمور اخرى لابد الانتباه إليها و هي.





يجب أن يتم ضبط المرايات الجانبية للسيارة جيدًا، و مرأت المقصورة الداخلية، و ذلك لكي تتمتعي برؤية مثالية و لنتجنب مخاطر السيارات القادمة من الزاوية الخلفية، و لا شك أن الاشارات الجانية تمثل اهمية كبيرة و يجب تفعيلها في حالة الانتقال من حارة مروري إلى اخرى.





قبل الانطلاق إلى رحلتك فمن الضروري أن تقومين بضبط مقعد القيادة بمستوى الطول المناسب، لضمان كشف الطريق جيدًا و الحصول على اداء افضل عند القيادة، كما يجب ربط حزام الأمان، و دراسة ابعاد السيارة من ناحية الطول و العرض، و ابعاد الصادم الأمامي و الخلفي.



