الجبلاية: نقل تبعية رخصة حكام الـ var من ايفاب إلى فيفا

تلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إخطارا من الاتحاد الدولى لكرة القدم بضرورة إخطار الفيفا بالحصول على الموافقة من أجل منح رخصة حكام تقنية الفيديو المعروفة بـ " var ".

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم " ايفاب" إلى " الفيفا ". جاء ذلك نظرا لنقل تبعية منح الرخصة التدريبية الخاصة بحكام الفيديو الـ "var" فى الآونة الاخيرة من





ويتولى الفيفا فى الوقت الراهن منح الموافقة إلى الاتحادات الأهلية بشأن تقنية الفيديو المعروفة بـ "var" وتفعيلها فى كافة الدوريات المحلية والعالمية إلى جانب الإشراف على منح الرخصة التدريبية لحكام الفيديو تمهيدا للاستعانة بخدماتهم فى إطار منافسات المسابقات المحلية.





يذكر أن ضغط مباريات الدوري الممتاز ولقاءات كأس مصر تسبب فى إجبار لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد على تعطيل إقامة معسكر حكام الفيديو الـ "var".





كما تواجه أزمة فى ظل قلة أعداد حكام الفيديو ما يضطر وجيه أحمد ورفاقه إلى الاستعانة بنفس الوجوه للمشاركة فى إدارة مباريات المسابقات المحلية. وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام فى ورطة حقيقية نظراً لعدم قدرتها على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو





ولفت إلى أن لجنة الحكام لديها ٥٤ حكما حاصلين على رخصة حكام ال var وترغب فى زيادة العدد من أجل مواجهة ضغط مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر.





وشدّد على أن مشاركة الفرق الثلاث الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لم يشفع للجنة الحكام فى العمل على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو فى ظل حرص إدارة المسابقات فى الجبلاية على الانتهاء من المباريات وعدم إرباك جدول المسابقة المحلية.





وأوضح أن لجنة الحكام فشلت فى الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد فى إقامة معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الإجباري خلال شهر مارس للمنتخبات الوطنية في إقامة معسكر حكام الفيديو



