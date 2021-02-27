السيستم مختلف .. وزير التعليم: لا داعي للقلق من امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم انه لا علاقة للبناء الفني او التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بما يحدث في منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.





واضاف وزير التربية والتعليم انه لا داعي للقلق ، فالربط بينهما لا يجوز فلن تدار بنفس الشبكات من الأساس.





تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شكاوى عديدة من اولياء الامور والمعلمين بشأن تعثر طلاب اولى ثانوي في الدخول على منصة الامتحان اليوم اثناء امتحاني اللغة العربية والاحياء .





وقد حرص وزير التربية والتعليم علىً الرد على اصحاب الشكاوى المرسلة عبر جروبات المعلمين علىً تطبيق واتس اب ، حيث قال في اول رد فعل له على هذه الشكاوى : انتظرونا مساء اليوم .





حيث وعد وزير التربية والتعليم جميع متابعيه بأن يكشف مساء اليوم عن تفاصيل ما حدث اليوم في امتحانات الصف الاول الثانوي الالكترونية ، وخطة الوزارة لحل اي مشاكل و التفاعل مع شكاوى الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم : للعلم نوضح للجميع انه قد تمكن 552 ألفا و936 طالبا/طالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة *89.1%*، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة *91.8%*، وبالتالي الدقة تقتضي ان نقول ان هناك مشاكل شبكات لـ 10% من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا وقد تواصلنا مع الاتصالات لتلاشي هذه المشكلة غدا إن شاء الله.





واضاف وزير التعليم : لا داعي للقفز على هذه الاستنتاجات.