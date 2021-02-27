بـ نظارة شمس أنيقة.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها داخل سيارتها

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة من داخل سيارتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ميرنا في الصورة داخل سيارتها بإطلالة شتوية ونظارة شمس أنيقة باللون الاسود وتركت شعرها منسدلا، ووضعت مكياجا أبرز جمال ملامحها، ما أثار إعجاب متابعيها.





يشار إلى أن أحدث عمل شاركت فيه ميرنا نور الدين، هو الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مع عدد من النجوم والنجمات، ومن بينهم أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، ورمزي لينر، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نهال سماحة وأحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.



