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85 % من العقارات غير مسجلة.. تنسيقية الأحزاب: جلسات استماع بشأن قانون الشهر العقاري

السبت 27/فبراير/2021 - 06:54 م
محمد فريد عضو تنسيقية
محمد فريد عضو تنسيقية الأحزاب
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هاني حسين
قال محمد فريد عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك متابعة لـ كافة ردود فعل المواطنين تجاه تعديلات قانون الشهر العقاري.

وأضاف محمد فريد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "توصلنا إلى تشكيل لجنة تعقد جلسات استماع للتعرف على إيجابيات وسلبيات قانون الشهر العقاري".

وتابع محمد فريد: "الشهر العقاري له علاقة بكل مواطن مصري ويمس حياة المصريين بشكل كبير".

ولفت محمد فريد: "سيتم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية بتعديلات قانون الشهر العقاري، مضيفا: "لازم نسمع الناس ونشوف وجهة نظره لتسهيل عملية تسجيل العقارات".

وتابع محمد فريد: "وفق التقديرات من 85 لـ 95 % من العقارات في مصر ليست مسجلة، ومن الضروري تسهيل الإجراءات لتسجيل العقارات في مصر".

وأكمل محمد فريد: "أفضل ممارسات تسجيل العقارات تتم على 4 محاور عالميا، ومصر ترتيبها رقم 135 من أصل 190 دولة في سهولة تسجيل العقارات".
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