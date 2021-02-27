دراسة تكشف مفاجأة غير متوقعة.. كورونا يغير لون الشعر

كشفت دراسة جديدة، مفاجأة صادمة، وهي أن فيروس كورونا لا يتسبب في تساقط الشعر فقط، بل إنه يغير لونه أيضا.





وأفاد العلماء- وفقا لموقع "dailymail"- بأنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا في العالم؛ أصبح المواطنين يعيشون حالة من التوتر والقلق، مما أثر على الصحة النفسية والجسدية.





وأشار العلماء، إلى أنه بسبب التوتر ، تحول لون شعر بعض الأشخاص ، إلى الرمادي.





والسبب الذي يجعلك تبدأ في إنبات المزيد من الشعر الأبيض هو أن الخلايا الموجودة في بصيلات شعرك التي تنتج صبغة اللون الميلانين، تتلاشى.





وبفضل البحث الذي أجرته جامعة هارفارد، نعرف الآن ليس فقط تسبب التوتر المتزايد في ظهور الشعر الرمادي المبكر، ولكن أيضًا مدى سرعة حدوث ذلك، وأجريت الدراسات على الفئران، ولكن يبدو أن الآلية هي نفسها عند البشر.





وعندما نشعر بالتوتر أو الخوف، ينتج جسمنا الأدرينالين والنورادرينالين والكورتيزول، وهذا يجعل قلوبنا تنبض بشكل أسرع وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، حتى نتمكن من الهروب من الخطر.





واعتقد علماء "هارفارد" في البداية أن فقدان لون الشعر قد يكون سببه المستويات العالية من الكورتيزول، ولكن عندما أجهدوا الفئران، بعد قمع قدرتها على إنتاج الكورتيزول لأول مرة، ظل فرائها يتحول إلى اللون الرمادي.





واتضح أن النورادرينالين، هو الذي يضر بالخلايا التي تعمل على تجديد الصباغ في بصيلات الشعر.





وكما أوضح الدكتور Ya-Chieh Hsu ، الأستاذ المساعد في بيولوجيا الخلايا الجذعية الذي قاد الدراسة، كان التأثير على لون فرو الفأر سريعًا وقويًا.



