ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة تكشف مفاجأة غير متوقعة.. كورونا يغير لون الشعر

السبت 27/فبراير/2021 - 10:02 م
دراسة تكشف مفاجأة
دراسة تكشف مفاجأة غير متوقعة.. كورونا يغير لون الشعر
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة، مفاجأة صادمة، وهي أن فيروس كورونا لا يتسبب في تساقط الشعر فقط، بل إنه يغير لونه أيضا.

وأفاد العلماء- وفقا لموقع "dailymail"- بأنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا في العالم؛ أصبح المواطنين يعيشون حالة من التوتر والقلق، مما أثر على الصحة النفسية والجسدية.

وأشار العلماء، إلى أنه بسبب التوتر، تحول لون شعر بعض الأشخاص، إلى الرمادي.

والسبب الذي يجعلك تبدأ في إنبات المزيد من الشعر الأبيض هو أن الخلايا الموجودة في بصيلات شعرك التي تنتج صبغة اللون الميلانين، تتلاشى.

وبفضل البحث الذي أجرته جامعة هارفارد، نعرف الآن ليس فقط تسبب التوتر المتزايد في ظهور الشعر الرمادي المبكر، ولكن أيضًا مدى سرعة حدوث ذلك، وأجريت الدراسات على الفئران، ولكن يبدو أن الآلية هي نفسها عند البشر.

وعندما نشعر بالتوتر أو الخوف، ينتج جسمنا الأدرينالين والنورادرينالين والكورتيزول، وهذا يجعل قلوبنا تنبض بشكل أسرع وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، حتى نتمكن من الهروب من الخطر.

واعتقد علماء "هارفارد" في البداية أن فقدان لون الشعر قد يكون سببه المستويات العالية من الكورتيزول، ولكن عندما أجهدوا الفئران، بعد قمع قدرتها على إنتاج الكورتيزول لأول مرة، ظل فرائها يتحول إلى اللون الرمادي.

واتضح أن النورادرينالين، هو الذي يضر بالخلايا التي تعمل على تجديد الصباغ في بصيلات الشعر.

وكما أوضح الدكتور Ya-Chieh Hsu ، الأستاذ المساعد في بيولوجيا الخلايا الجذعية الذي قاد الدراسة، كان التأثير على لون فرو الفأر سريعًا وقويًا.

ومن النتائج الحديثة جدًا التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع في مجلة The Lancet، أن ربع المرضى الذين يعانون من "Covid" لفترة طويلة يعانون من تساقط الشعر، مع تعرض النساء للخطر أكثر من الرجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ماذا تعرف عن فوائد الشاي الأخضر للشعر؟

3 أسباب.. دراسة تكشف الارتباط بين مرض السكري وتساقط الشعر

تساقط الشعر وعلاجه للرجال والسيدات

للرجال .. 5 علاجات منزلية لعلاج تساقط الشعر

زراعة الشعر .. الحل السحري للرجال والنساء لمظهر جذاب

ترشيحاتنا

انت اللي خسران.. التعليم توجه رسالة لصفحات الغش والطلاب

5 شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا

طارق شوقي: كل من حضر امتحان اليوم «ناجح».. والتعطل لن يتكرر غدًا.. فيديو

السفير الإماراتي لدى القاهرة: مصر تشهد نهضة حديثة في عهد السيسي

مش كورونا.. نشأت الديهي يعتذر لجمهوره: استحملوني النهاردة وخدوني على عيبي

عظيم يا أناكوندا.. الجمهور يتغزل فى مصطفى محمد بعد تسجيله هدفين فى مرمى إيرزوروم.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد