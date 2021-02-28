اليوم.. آخر أيام صرف رواتب العاملين بالدولة.. تفاصيل

تنتهي وزارة المالية صباح اليوم من صرف رواتب العاملين بالدولة والتي تصرف لمدة 3 أيام سابقة.





وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه تم صرف رواتب اكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتشريعات الخاصة الأخري، و تم تحويل الرواتب علي 3 مجموعات وعبر فروع البنوك التي تعاقدت معها جهات عملهم.





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وذكر التقرير أن الحكومة قامت بتبكير عمليات صرف الرواتب ضمن الإجراءات الخاصة بتقليل الزحام على جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهدها البلاد حاليا، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري".





وأشار التقرير إلي أنه مع نهاية اليوم الأحد سيكون قد تم صرف رواتب العاملين بالدولة على مدار 4 أيام متصلة بدأت منذ الثلاثاء الماضي.