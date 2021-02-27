سعيد عبد الحافظ: "المصلحة" فقط تحكم تقارير الخارجية الأمريكية

قال رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، إن العلاقات المصرية الأمريكية لم تشهد يوما أي توتر منذ توقيع معاهدة السلام خاصة في عهد الديمقراطيين، معقبا "تعاقب على حكم الولايات المتحدة خلال هذه الفترة 5 إدارات ديمقراطية ومع ذلك كانت الأوضاع على ما يرام".





وأضاف "عبد الحافظ" في تصيحات لـ "صدى البلد"، أن التقارير التي تصدرها الخارجية الأمريكية لم تأت بـ جديد ولم تخترع "العجلة" على حد وصفه، متابعا: فالحزب الديمقراطي أجندته لا تتغير بتغير الرؤساء ويظل ملف حقوق الإنسان أحد أهم أدواته التي يستخدمها لتحقيق مصالحه مع الدول الأخرى.



