ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

سعيد عبد الحافظ: "المصلحة" فقط تحكم تقارير الخارجية الأمريكية

السبت 27/فبراير/2021 - 09:34 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
Advertisements
نقابات وتحقيقات
قال رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ، إن العلاقات المصرية الأمريكية لم تشهد يوما أي توتر منذ توقيع معاهدة السلام خاصة في عهد الديمقراطيين، معقبا "تعاقب على حكم الولايات المتحدة خلال هذه الفترة 5 إدارات ديمقراطية ومع ذلك كانت الأوضاع على ما يرام".

وأضاف "عبد الحافظ" في تصيحات لـ "صدى البلد"، أن التقارير التي تصدرها الخارجية الأمريكية لم تأت بـ جديد ولم تخترع "العجلة" على حد وصفه، متابعا: فالحزب الديمقراطي أجندته لا تتغير بتغير الرؤساء ويظل ملف حقوق الإنسان أحد أهم أدواته التي يستخدمها لتحقيق مصالحه مع الدول الأخرى.

وتابع: ستظل الخارجية الأمريكية في عهد الديمقراطيين تصدر تقارير للخارج وليس للداخل الأمريكي ضد دول بعينها بحيث تتقارب أو تتباعد هذه التقارير بحسب المصالح، فمثلا تهاجم الصين عندما تختلف المصالح وتهادنها عندما تتفق معها في الرؤى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

إيران تحذر واشنطن من تجاوز الخطوط الحمراء وترد على تقارير عن اغتيال ترامب

بعد قمة العلا.. الطاهري: الكرة فى ملعب قطر.. ونحتاج لإثبات حسن نواياها

بايدن يحسم الجدل بشأن تلقي ترامب تقارير الإيجاز الاستخباري كباقى رؤساء أمريكا السابقين

بايدن يعلن الحرب على تركيا .. هل تتحول لإيران جديدة أم تطيح بـ أردوغان؟

تركيا وأمريكا تبدآن المواجهة.. أردوغان يواجه جحيم بايدن بعد جنة ترامب.. لا بديل أمام أنقرة سوى التراجع أو مواجهة العواقب

ترشيحاتنا

بعد شكاوى السيستم .. التعليم تحسم مصير طلاب أولى ثانوي المتعثرين في آداء الامتحان إلكترونيا

السيسي: الاستغلال الأمثل للمساحات على جانبي المحاور الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تمييز سلبي.. القضاء الإداري توقف دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة رمسيس.. تفاصيل

بعد الإصابة.. أحمد ياسر ريان يخضع لعملية جراحية في المرفق

أزمة الشهر العقاري.. أحمد موسى لـ زعيم أغلبية البرلمان: مينفعش نأجل؟

نقلت إلى المستشفى.. جامعة حلوان: حالة اشتباه بكورونا بين 46 ألف طالب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور

إطلالات جريئة لـ شيرين رضا تخفي سنها الحقيقي .. شاهد