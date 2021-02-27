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توك شو

انت اللي خسران.. التعليم توجه رسالة لصفحات الغش والطلاب

السبت 27/فبراير/2021 - 09:39 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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إسراء صبري
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية؛ من أجل فرض إجراءات صارمة، فيما يخص الكمامات والتباعد الاجتماعي، قائلا: "أتمنى أن يكون هناك تعاون من الجميع؛ من أجل حماية الطلاب.

واضاف "شوقي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن هناك أجهزة تعمل على الوصول إلى صفحات الغش؛ من أجل فرض العقوبات على القائمين عليها، مشيرا إلى أن الهدف الاكبر من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي؛ التدريب على النظام، من أجل الثانوية العامة.

واسترسل: "اللي هيغش هو اللي خسران.. مفيش فرق بين اللي غش أو لأ؛ لأن الامتحانات ما هي إلا تقييم نجاح ورسوب فقط".

وأوضح:" الغش مش مهارة.. وانت اللي خسران".
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