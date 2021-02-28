مفاجأة من هو مازو الحقيقي بمسلسل اللعبة ٢

يواصل مسلسل "اللعبة ٢" اذاعة حلقاته عبر أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة ، ويحقق نجاحا كبيرا، وسيتم اذاعته عبر قناة ام بي سي مصر في شهر رمضان المقبل.





ووسط تكهنات وتساؤلات كثيرة " تويتر" حول شخصية مازو التي نجحت بشدة، ويجسدها في احداث المسلسل النجم هشام ماجد، ولمن يعود هذا الاسم وكانت المفاجأة ان اسم "مازو" يعود الي الفنان محمد عمرو الليثي الشهير باسم محمد "مازو " الذي يقوم بدور عصفورة في احداث المسلسل، وهو نجل الاعلامي الكبير عمرو الليثي وخاله المخرج معتز التوني.





وان الفنان هشام ماجد اعجب باسم "مازو" واقترح ان يأخذه خلال احداث مسلسل اللعبة واشتهر به وحقق تفاعلا كبيرا لدى المشاهدين والمتابعين.





ويذكر ان محمد عمرو الليثي كان حريصا منذ بداية مشواره الفني علي ان يكون اسم الشهرة له محمد "مازو" وكان عدد كبير من المشاهدين والمتابعين لا يعرفون انه نجل الاعلامي عمرو الليثي، وكان حريصا على ذلك ، حتي لا يقال "ابن عمرو الليثي"، وبالمصادفة خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الاخيرة التقطت عدسات الكاميرا صورة له مع ابيه عمرو الليثي ، ومن هنا تم الربط بينه وبين الاعلامي الكبير





ومن المعروف ان الفنان الشاب محمد عمرو الليثي يشارك بمسلسل "اللعبة ٢ " في دور "عصفورة" مساعد هشام ماجد الذي يجسد بطولته نخبة من نجوم الكوميديا شيكو وهشام ماجد واحمد فتحي ومحمد ثروت.





وجاءت ردود الافعال ايجابية ورائعة من خلال اذاعة الحلقات واشادة من رواد السوشيال ميديا بقدرات "عصفورة" محمد الليثي وانه مشروع ممثل كوميدي كبير ولديه قبول عند الجمهور.





يذكر ان كواليس مسلسل "اللعبة٢ " واجواء التصوير قد سادتها روح المحبة والتعاون والمرح بين نجوم العمل.





ويذكر ان محمد عمرو الليثي شارك في الجزء الاول من مسلسل اللعبة وايضا فيلم "جحيم في الهند" والبرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن" وبرنامج "شكشك شو" ، كما شارك بمسلسل " عمر ودياب".



