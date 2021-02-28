ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفاجأة من هو مازو الحقيقي بمسلسل اللعبة ٢

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:31 ص
مسلسل اللعبة 2
مسلسل اللعبة 2
Advertisements
محمد نحلة
يواصل مسلسل "اللعبة ٢" اذاعة حلقاته عبر أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة ، ويحقق نجاحا كبيرا، وسيتم اذاعته عبر قناة ام بي سي مصر في شهر رمضان المقبل. 

ووسط تكهنات وتساؤلات كثيرة " تويتر" حول شخصية مازو التي نجحت بشدة، ويجسدها في احداث المسلسل النجم هشام ماجد، ولمن يعود هذا الاسم وكانت المفاجأة ان اسم  "مازو" يعود الي الفنان محمد عمرو الليثي الشهير باسم محمد "مازو " الذي يقوم بدور عصفورة في احداث المسلسل، وهو نجل الاعلامي الكبير عمرو الليثي وخاله المخرج معتز التوني. 

وان الفنان هشام ماجد اعجب باسم "مازو" واقترح ان يأخذه خلال احداث مسلسل اللعبة واشتهر به وحقق تفاعلا كبيرا لدى المشاهدين والمتابعين.    

ويذكر ان محمد عمرو الليثي كان حريصا منذ بداية مشواره الفني علي ان يكون اسم الشهرة له محمد "مازو"  وكان عدد كبير من المشاهدين والمتابعين لا يعرفون انه نجل الاعلامي عمرو الليثي، وكان حريصا على ذلك ، حتي لا يقال "ابن عمرو الليثي"، وبالمصادفة خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الاخيرة التقطت عدسات الكاميرا صورة له مع ابيه عمرو الليثي ، ومن هنا تم الربط بينه وبين الاعلامي الكبير 

ومن المعروف ان الفنان الشاب محمد عمرو الليثي يشارك بمسلسل "اللعبة ٢ " في دور "عصفورة" مساعد هشام ماجد الذي يجسد بطولته نخبة من نجوم الكوميديا شيكو وهشام ماجد واحمد فتحي ومحمد ثروت.

وجاءت ردود الافعال ايجابية ورائعة من خلال  اذاعة الحلقات واشادة من رواد السوشيال ميديا بقدرات "عصفورة" محمد الليثي وانه مشروع ممثل كوميدي كبير ولديه قبول عند الجمهور. 

يذكر ان كواليس مسلسل "اللعبة٢ " واجواء التصوير قد سادتها روح المحبة والتعاون والمرح بين نجوم العمل.

ويذكر ان محمد عمرو الليثي شارك في الجزء الاول من مسلسل اللعبة وايضا  فيلم "جحيم في الهند" والبرنامج الكوميدي "أشرف يقدمه أيمن" وبرنامج "شكشك شو" ، كما شارك بمسلسل " عمر ودياب". 

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتطلع لردود أفعال الجمهور.. مازو يكشف عن بوستر اللعبة 2 ليفل الوحش

ليفل الوحش.. هشام ماجد يعلن موعد عرض مسلسل اللعبة 2

القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان.. السقا وعز وكريم ورمضان وإمام في منافسة شرسة.. وياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بـ مواجهة فنية

شيكو يعلن الانتهاء من تصوير اللعبة 2

رمضان 2021.. التفاصيل الكاملة للأعمال المشاركة في موسم الدراما

السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات رمضان 2021

ترشيحاتنا

الجمهور يبحث عن شيرين رضا لهذا السبب

نفذت مشاهد فيلم أجنبي.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل سائق تاكسي الاسماعيلية

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تحذير من نوع حلوى منتشر في الأسواق يدمر صحة الأطفال

تحرك عاجل من إسرائيل بعد تسرب نفطي غامض في البحر المتوسط

التربية والتعليم تعلق على أزمة الطلاب اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور