شعبية كبيرة للزعيم.. تركي آل الشيخ يعلق على مسرحية بودي جارد لـ عادل إمام

نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، تعليقا ، عبر حسابه على "تويتر" بشأن عرض مسرحية "بودى جارد" على منصة شاهد.

وغرَّد تركي آل الشيخ: " عدد مشاهدات (بودي جارد) في (شاهد) تتجاوز النصف مليون في اليوم الأول في كل العالم".

وأضاف تركي: "شعبية كبيرة للزعيم عادل إمام الفنان الأسطوري الذي زرع البسمة في وطننا العربي".

وأوضح تركي: "تحية له، ويمتعنا إن شاء الله بالمزيد.. وهذه دعوة لرامي إمام للعمل على إنتاج المزيد من الأعمال للزعيم".

ولاقت مسرحية بودي جارد ردود أفعال قوية جدًا، من قبّل المشاهدين، خاصة إنه تم عرضها تليفزيونيًا بعد مرور 21 عامًا منذ تقديمها على خشبة المسرح.





وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة.



