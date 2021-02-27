استشاري هندسة الطرق يكشف عواقب المطبات العشوائية

علق الدكتور عماد نبيل استشاري هندسة الطرق، علي أزمة "المطبات العشوائية" في الشوارع والتي تتسبب في أزمات كثيرة.





قال نبيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" هناك 35 طريقة لتهدئة السرعة آخرها المطب وهذا كوود متعارف عليه في كل دول العالم".





وأردف:" أي طريق سريع تصل فيه السرعة لـ 60 كيلو مترا ممنوع فيه منعًا باتا عمل مطبات صناعية لأنها تؤدي لانتشار الحوادث".





أكمل:" المطبات العشوائية لا تستخدم أي لوحات إرشادية ولا يوجد بها دهانات أرضية الامر الذي قد يؤدي لحدوث أزمات كبيرة".