أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينحاز للمواطن: أتمنى تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.. وزير التعليم: نجاح كل من تعرض لمشكلة فنية في امتحان أمس.. والصحة: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيمة الـ2.5% ضريبة التصرفات العقارية، رقم كبير جدا، ويجب إعادة النظر فيه.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم عقد امتحانات في لجان المدارس من 13 شهرا، ومنظومة الامتحانات يجب ان تعمل للتعرف على عيوبها وإصلاحها".





قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إن منظمة الصحة العالمية اعلنت خلو مصر من شلل الاطفال في 2006، واخر حالة شلل أطفال سجلت في مصر كانت في 2004، لافتا الي ان وزارة الصحة والسكان تقوم بالعديد من الانشطة والهدف للحفاظ على ان تكون مصر خالية من شلل الاطفال، ومنع دخول المرض مرة اخرى من الدول المتوطن فيها وهى 29 دولة في اسيا وافريقيا.





أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، أنه سيتم فتح موقع حجز لقاح كورونا صباح الغد للتسجيل لأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أنه سيكون هناك رسائل نصية من البيانات المركزية لأصحاب الأمراض المزمنة لحثهم على التقديم.





أكدت الفنانة إيناس مكى، أن شقيقها الفنان أحمد مكى مصاب بفيروس كورونا منذ اسبوع تقريبا، موضحة إن عينة كورونا كانت إيجابية منذ 7 أيام وهو يعزل نفسه في المنزل ويخضع لبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية.





كشف النائب أشرف رشاد رئيس الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب، تفاصيل المقترح الذي تقدم به حزب مستقبل وطن لمجلس النواب حول تعديلات قانون الشهر العقاري.





قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه تم الاستعداد للامتحانات منذ أسبوعين للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية





قال الإعلامي محمد الباز، إن جمال خاشقجي قتل بطريقة بشعة، معقبا: طوال الوقت كان هناك أقاويل عن تورط ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في قتل خاشقجي.





روت الإعلامية لينا شاكر، تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان، قائلة "أنا الحمدلله بخير وخلصت كل العلاج الخاص بي".



