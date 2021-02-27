تجاوزنا ذروة الموجة الثانية.. الصحة: فتح موقع التسجيل لتلقى لقاح كورونا للمواطنين غدا

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، أنه سيتم فتح موقع حجز لقاح كورونا صباح الغد للتسجيل لأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أنه سيكون هناك رسائل نصية من البيانات المركزية لأصحاب الأمراض المزمنة لحثهم على التقديم.





وأضافت عاصم خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن اللقاحات المصرية ما زالت فى مراحل التجارب الإكلينيكة وفى المراحل الأولى وتحتاج إلى بعض الوقت ولا نستطيع تطبيقها على المواطنين.

وتابعت عاصم، :" تخطينا ذروة الموجة الثانية من كورونا لكنها لم تنته بعد"مناشدة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة لنتخلص من الموجة الثانية.



