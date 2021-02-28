اجتماع طارئ في نادي الزمالك | اعرف السبب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليله المقبله من أجل وضع بعض الحلول للأزمة التي حدثت خلال الساعات الماضيه، بعد وصول خطاب رسمي من الفيفا مطالب بدفع مبلغ 800 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.





وأشار مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الخطاب الزم نادي الزمالك بالدفع في مدة أقصاها 25 مارس المقبل وإلا سيتم خصم 6 نقاط من النادي مع منعه من القيد بدءا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار المصدر أن النادي البرتغالي كان طعن وطلب مبلغ مليون و600 ألف دولار كتعويض نظرا لعدم قيام الزمالك بسداد الأقساط التي تم الاتفاق عليها بعد قيام اللاعب شيكابالا بالعودة إلى القاهرة، على الرغم من خصم المجلس السابق من شيكابالا قيمة المبلغ الغرامة الذي تم توقيعه عليه من الفيفا بسبب أزمته مع سبورتنج لشبونة، ما يثير علامات استفهام كثيرة حول الأمر .





ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى وجود حل والتفاوض مع مسؤولي النادي البرتغالي من أجل تخفيض المبلغ أو تقسيطه خاصة وأن الزمالك يمر خلال هذه الفترة بأزمة مالية.