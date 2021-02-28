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ثقافة شعب أم تعقيد إجراءات.. أسباب عدم إقبال المواطنين على تسجيل العقارات

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:18 ص
صدى البلد
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داليا أحمد

قال جمال ياقوت رئيس  قطاع  الشهر العقاري، إن هناك نوعيات من العقود المسجلة مرت بمراحل كثيرة وحلقات من العقود العرفية قبل أن يتم تسجيلها، وفي هذه الحالة فإن مشروع  قانون "السجل العيني الحضري " المطروح أمام النواب سيحل مشكلة الحلقات العرفية".

 

وتابع جمال ياقوت خلال لقائه مع الإعلامية "لميس الحديدى "خلال برنامج "كلمة أخيرة"المذاع على قناة on ، حول التسجيل القضائي قائلًا: "هذا يتعلق بالعقود الخضراء التي تصدر  صحة البيع والنفاذ عبر عريضة الدعوى وفقًا لقوانين المرافعات التي يجب أن تكون مشهرة في الشهر العقاري.

 

وأوضح جمال ياقوت، أنه من المفترض منذ صدور القانون رقم 114 أن تكون جميع العقارات مسجلة حيث ألزم القانون بذلك لكنه أرجع عدم وجود إقبال على عملية التسجيل لكون العملية اختيارية في المقام الأول ".

 

وحول عقبات تراجع الإقبال خلال السنوات الماضية على عملية التسجيل، قال: "يعود ذلك  إلى عدة أسباب  أولها الثقافة الشعبية غير المقبلة على عملية التسجيل بطبعها".

 

وقاطعته لميس الحديدي قائلة: ثقافة شعب أم  تعقيدات في الإجراءات  ماهو ماحدش عاوز يلف كعب داير؟ ليعود ياقوت قائلًا : "الإجراءات من جانب الشهر العقاري ميسرة بطبيعة الحال والصعوبة تأتي في  العقود العرفية وليس في التسجيل ".

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