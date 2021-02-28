جامعة جنوب الوادى: لم نرصد أى شكاوى أمس بالامتحانات

قال الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إننا نجحنا العام الماضي في إقامة امتحانات السنوات النهائية ، لافتا إلى أنها خبرة مكتسبة و مضافة فى ظروف احترازية مكنتنا هذا العام من استيعاب كل طلابنا .





وأضاف " غرباوى" ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائيبة اكسترت نيوز ، أن الامتحانات بدأت بالفعل بالامس فى كافة مستوياتهم الدراسية، مشيرا إلى أننا بدأنا بالامس بعدد من الكليات التى تتجاوز الـ 20 ألف طالب وطالبة ، منوهًا إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة .





وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى ، أن المدن الجامعية تم التسكين فيها وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى ، موضحًا أن العملية منضبطة والامتحانات تجري فى أجواء يسودها الأمن والهدوء والاستقرار .



