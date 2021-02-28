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جامعة جنوب الوادى: لم نرصد أى شكاوى أمس بالامتحانات

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:14 ص
الامتحانات وسط الإجراءات
الامتحانات وسط الإجراءات الاحترازية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، إننا نجحنا العام الماضي في إقامة امتحانات السنوات النهائية ، لافتا إلى أنها خبرة مكتسبة و مضافة فى ظروف احترازية مكنتنا هذا العام من استيعاب كل طلابنا .

وأضاف "غرباوى" ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائيبة اكسترت نيوز ، أن الامتحانات بدأت بالفعل بالامس فى كافة مستوياتهم الدراسية، مشيرا إلى أننا بدأنا بالامس بعدد من الكليات  التى تتجاوز الـ 20 ألف طالب وطالبة ، منوهًا إلى أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة .

وتابع  رئيس جامعة جنوب الوادى ، أن المدن الجامعية تم التسكين فيها وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى ، موضحًا أن العملية منضبطة والامتحانات تجري فى أجواء يسودها الأمن والهدوء والاستقرار .

وأكد  رئيس جامعة جنوب الوادى ، أنه لم يتم رصد أى شكاوى بالأمس ، ولم نسجل أى طالب أى حالة اعتذار عن حضور الامتحان ، إلى جانب عدم تسجيل أى ارتفاع فى درجات الحرارة على مداخل الكليات ومستمرين فى حالات التعقيم على مدار اليوم .
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