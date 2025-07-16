المصري ينعى الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي

نعى النادي المصري البورسعيدي، وفاة ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي والمدير افني السابق للفريق، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال النادي المصري، في بيانٍ صادرٍ عنه، "بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية منذ قليل".

وأضاف البيان: "والنادي المصري إذ ينعى فقيده الغالي وأحد رموزه وكوادره الفنية على مدار تاريخه، فإنه يتوجه بخالص العزاء لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الفقيد وطلابه وسائر محبيه، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. وإنا لله وانا اليه راجعون".



توفى اليوم مساء الأربعاء، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"البقاء لله :

وفاة دكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني

السابق للنادي المصري بعد أزمة قلبية مفاجئة

خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد بواسع رحمته

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

إنا لله و انا اليه راجعون".



وكان قد تولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان سيترأسها في الأيام القليلة القادمة.