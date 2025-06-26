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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بـ المصري

ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالمصري
ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالمصري
محمد الغزاوى

قرر مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبو علي تعيين الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه الكابتن محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالمصري 


 

 عقدت اللجنة عصر اليوم أول اجتماعاتها برئاسة  كامل أبو علي بحضور  رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي و محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة و محمد الفقي عضو مجلس إلإدارة 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي ستقوم خلالها اللجنة بإعداد خطة عمل قطاع الكرة بالنادي  ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.

المصري النادى المصري ميمى عبد الرازق كامل أبو علي لجنة التخطيط

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