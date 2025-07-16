خالد الغندور ينعى ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري

توفي المدير الفني السابق للنادي المصري ميمي عبد الرازق، مساء اليوم الأربعاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونعى خالد الغندور، الإعلامي ونجم نادي الزمالك السابق، الراحل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: "البقاء لله.. وفاة دكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري بعد أزمة قلبية مفاجئة.. خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد بواسع رحمته.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله و انا اليه راجعون".

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وسبق أن كلف مجلس إدارة النادي المصري، ميمي عبد الرازق، بحسم تشكيل لجنة التخطيط بالنادي التي كان سيترأسها في الأيام القليلة القادمة.