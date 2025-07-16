قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد اليد: طموحنا بلا حدود في مونديال الناشئين.. وثقتي كبيرة في اللاعبين
الاتحاد: مستمرون في سباق الشيوخ بعد حسم الطعون.. ونخوض المعركة بـ 9 مرشحين
مظاهرة لرفض غارات الاحتلال الإسرائيلي في دمشق
صراخ وخوف.. لحظة هروب مراسلة على الهواء خلال القصف الإسرائيلي على دمشق
بلطجة وقيادة بدون رخصة.. اتهامات قادت شهاب بتاع الجمعية للحبس
جنوب أفريقيا في ضيافة شفاء الأورمان.. زيارة إنسانية تضيء قلوب محاربي السرطان
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير قسم رعاية الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنى سويف
سأقاتل لتحقيق البطولات.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة
رئيس الوزراء: النقد البناء من حق كل مواطن.. وواجبنا حل أي مشكلة
بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
وزير الصحة السوري: تأمين الخدمات الإسعافية والعلاجية استجابة لأحداث السويداء
داخل شقة صديقه.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب في عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دياز يقترب من بايرن ميونخ بعد مكالمة حاسمة من كومباني

لويس دياز
لويس دياز
حمزة شعيب

 

تواصل نادي بايرن ميونخ خطواته الجادة لحسم صفقة ضم النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني الجديد للفريق، فينسنت كومباني، الذي يعتبر دياز أحد أهدافه الأساسية لبناء مشروعه في الموسم المقبل.

 كومباني يتدخل شخصيًا لإقناع دياز

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كومباني أجرى مكالمة فيديو مطولة مع دياز، أوضح خلالها خططه الفنية والدور الذي ينتظره في التشكيلة الأساسية للنادي البافاري، وهو ما لاقى قبولاً من اللاعب، الذي أعلن موافقته على الانضمام إلى بايرن.

وذكرت الصحيفة أن تلك المكالمة كانت محورية في تغيير موقف اللاعب، حيث عبّر بعدها مباشرة لإدارة ليفربول عن رغبته الرسمية في خوض تحدٍ جديد في الدوري الألماني.

 

ورغم أن ليفربول كان حريصًا على استمرار دياز، إلا أن النادي بات على علم منذ فترة بأن اللاعب يفكر جديًا في الانتقال، وتتركز المفاوضات حاليًا حول قيمة العرض المالي الذي سيُقدمه بايرن لإتمام الصفقة.

ويرى مسؤولو النادي الألماني أن دياز، الذي تألق في البريميرليج خلال المواسم الماضية، سيمثل إضافة هجومية كبيرة للفريق، خاصة في ظل البحث عن بديل هجومي قوي بعد رحيل بعض العناصر الأساسية.

 الصفقة على مشارف الحسم

وتوقعت الصحيفة الألمانية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تسارعًا في المفاوضات بين الناديين، وسط احتمالات كبيرة بأن تتم الصفقة قبل انطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

لويس دياز بايرن ميونيخ ليفربول بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سيف تنظم احتفالية كبرى لتكريم الدكتور منصور حسن

محافظ الغربية

محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لضبط العمران وتطبيق القانون على مخالفات البناء

محافظ الغربية

محافظ الغربية يبحث مع “المصرية للاتصالات” آليات تطوير الخدمة وتحسين استجابة الدعم الفني

بالصور

طريقة عمل سلطة البطاطس الألمانية

طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد