دياز يقترب من بايرن ميونخ بعد مكالمة حاسمة من كومباني

تواصل نادي بايرن ميونخ خطواته الجادة لحسم صفقة ضم النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني الجديد للفريق، فينسنت كومباني، الذي يعتبر دياز أحد أهدافه الأساسية لبناء مشروعه في الموسم المقبل.

كومباني يتدخل شخصيًا لإقناع دياز

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن كومباني أجرى مكالمة فيديو مطولة مع دياز، أوضح خلالها خططه الفنية والدور الذي ينتظره في التشكيلة الأساسية للنادي البافاري، وهو ما لاقى قبولاً من اللاعب، الذي أعلن موافقته على الانضمام إلى بايرن.

وذكرت الصحيفة أن تلك المكالمة كانت محورية في تغيير موقف اللاعب، حيث عبّر بعدها مباشرة لإدارة ليفربول عن رغبته الرسمية في خوض تحدٍ جديد في الدوري الألماني.

ورغم أن ليفربول كان حريصًا على استمرار دياز، إلا أن النادي بات على علم منذ فترة بأن اللاعب يفكر جديًا في الانتقال، وتتركز المفاوضات حاليًا حول قيمة العرض المالي الذي سيُقدمه بايرن لإتمام الصفقة.

ويرى مسؤولو النادي الألماني أن دياز، الذي تألق في البريميرليج خلال المواسم الماضية، سيمثل إضافة هجومية كبيرة للفريق، خاصة في ظل البحث عن بديل هجومي قوي بعد رحيل بعض العناصر الأساسية.

الصفقة على مشارف الحسم

وتوقعت الصحيفة الألمانية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تسارعًا في المفاوضات بين الناديين، وسط احتمالات كبيرة بأن تتم الصفقة قبل انطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد.