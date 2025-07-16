مباراتين وديتين لوادي دجلة أمام كهرباء الإسماعيلية والزمالك

اتفق نادي وادي دجلة على خوض مواجهتين وديتين جديدتين ضمن استعداداته المكثفة للموسم الكروي الجديد 2025/2026، والمقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي وادي دجلة مع فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 24 يوليو الجاري، قبل أن يواجه الزمالك في اليوم التالي، 25 يوليو، ليصبح إجمالي عدد مبارياته الودية 4 مواجهات حتى الان.

ويستعد الفريق لمباراتين هذا الأسبوع، حيث يواجه بتروجت غدًا الخميس، ثم إنبي يوم الجمعة، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة محمد الشيخ لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل العودة المرتقبة للدوري الممتاز بعد غياب دام 4 سنوات.

وخاض وادي دجلة حتى الان مباراتين وديتين منذ انطلاق فترة الإعداد، حيث تعادل في الأولى مع حرس الحدود، وحقق فوزا كبيرا في الثانية على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويقيم الفريق حاليًا معسكرًا مغلقا يهدف إلى تعزيز تركيز اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية، خاصة مع دمج الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي لضمان جاهزية الفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.