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سيارات

شاهد.. بيتر الألمانية تطرح سيارة هجينة خارقة في السوق المصرية

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت الشركة الوكيل الحصري للعلامة الألمانية "بيتر" داخل السوق المحلية، عن طرح الموديل الجديد من سيارة Grandland X – BITTER Edition، ضمن فئة السيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.


وتعد السيارة Grandland X – BITTER Edition هى أول سيارة تم تحسينها بواسطة BITTER بثلاثة مفاهيم مختلفة للقيادة ما بين إصدارات محركات "البنزين والديزل"، بالإضافة إلى محرك هجين لصفر خال من الانبعاثات لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر، ما يضمن لك متعة القيادة، خلال مغامرة عطلة نهاية الأسبوع.


تتوافر السيارة Grandland X – BITTER Edition داخل السوق المحلية، بإصدار محرك بنزين، بسعة لترية تصل إلى 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، بحقن مباشر تربو؛ وإصدرا لمحرك الديزل بسعة 2000 CC توربو ديزل، بقوة 177 حصان، والجديد من العلامة التجارية "بيتر" هو تزويدها بالبرنامج المساعد الهجين، بسعة لترية 1600 CC، وقوة 300 حصان.


بالإضافة إلى توفير نظام دفع رباعي كهربائي للسيارة Grandland X – BITTER Edition، ويكون اختياريا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتستهلك متوسط 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.


تعد "جراند لاند X" الجديدة أول سيارة بها محرك هجين إضافي يتم تحسينه بواسطة" BITTER" بالإضافة إلى محركات الاحتراق الكلاسيكية، مع أنظمة المساعدة الذكية ومعدات "بيتر" الحصرية والمتطورة، ويأتي التصميم الداخلي الفريد لمقصورة السيارة بمقاعد جلدية وتصميم حديث.


أما عن سعر السيارة Grandland X – BITTER Edition فى السوق المصرية، فيصل إلى 630 ألف جنيه.

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