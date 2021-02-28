6200 عضو من الفرق الطبية.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

انطلقت اليوم الأحد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى نطاق محافظة الدقهلية ولمدة 4 أيام، حيث جرى تدشين الحملة بمقر وحدة طب الأسرة بقولونجيل بالمنصورة بحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ورؤساء القطاعات الصحية بمديرية الشئون الصحية.





وقال وكيل الوزارة، إن تنفيذ الحملة يأتى بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، وأن تظل مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مضيفا أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى 5 سنوات.





وأضاف أن التطعيم يتم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة من شقة إلى شقة بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.





وأشار إلى أن الطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ نمط 2 وهو طعم آمن ويتم التطعيم بالمجان.

