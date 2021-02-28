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محافظات

محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:01 م
محافظ البحيرة يستقبل
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة
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أسماء الجنبيهى

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، صباح اليوم الأحد بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويأتى ذلك فى إطار زيارته لتسليم بوليصة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.


ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة بإجمالي 84 عقدا، كما سيتم تسليم 11546 بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة.


شهد الاستقبال، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة.


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محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة
محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة
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